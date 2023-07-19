EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2023 YKS TERCİH KILAVUZU PDF yayınlandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? ÖSYM tercih tarihi ve kontenjan bilgisi!

2023 YKS TERCİH KILAVUZU PDF yayınlandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? ÖSYM tercih tarihi ve kontenjan bilgisi!

19.07.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS tercihleri için sürecin ne zaman başlayacağı, 20 Temmuz'da ÖSYM tarafından açıklanacak olan üniversite sınav sonuçları öncesi merak konusu oldu. 17 Haziran'da TYT ve 18 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına giren öğrenciler ÖSYM'nin sınav sonucu sorgulama sayfasını ziyaret ediyor. Tercih kılavuzu sonuçların ilanından sonra yayımlanacak. Adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgisini baz alacak. Peki YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte YKS tercihleri ile ilgili detaylar!

YKS tercihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite sınavı başvurularını yapan adaylar TYT oturumuna 17 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına 18 Haziran tarihinde girdiler. ÖSYM'nin sınav sonrası soru ve cevapları yayımlamasının ardından adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler YKS sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Sonuçlar erişime açıldığında öğrenciler TC kimlik numara ve şifreleriyle aldıkları puanı öğrenebilecekler. YKS tercihleri ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz’da erişime açılacak

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

optik form

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS sınav yerleri belli oldu!KPSS sınav yerleri belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS sonuçları üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak yks sınav sonuçları yks tercihleri ne zaman

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

Kendisi 65 karısı 16 yaşında! “Balayımız bitince okuluna geri dönecek”

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Balkonunda oturuyordu! Kafasına göktaşı düştü

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Korkunç an! Çocuklarının gözü önünde dalgalara kapıldılar

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.