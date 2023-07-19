2023 YKS TERCİH KILAVUZU PDF yayınlandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? ÖSYM tercih tarihi ve kontenjan bilgisi!

YKS tercihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Üniversite sınavı başvurularını yapan adaylar TYT oturumuna 17 Haziran'da AYT ve YDT oturumlarına 18 Haziran tarihinde girdiler. ÖSYM'nin sınav sonrası soru ve cevapları yayımlamasının ardından adaylar tahmini puanlarını hesapladılar. Şimdi gözler YKS sınav sonuçları açıklamasına çevrildi. Sonuçlar erişime açıldığında öğrenciler TC kimlik numara ve şifreleriyle aldıkları puanı öğrenebilecekler. YKS tercihleri ile ilgili ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre YKS sonuçları 20 Temmuz’da erişime açılacak

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak. "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranından gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı. Detaylar açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.



