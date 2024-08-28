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2024-2025 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 20:36
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2024-2025 sezonunda görev alacak Üst Klasman ve Klasman hakem listelerini açıkladı.

2024-2025 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre MHK tarafından belirlenen üst klasman hakem ve video yardımcı hakemler şunlar:

Üst klasman hakem: Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Olcar, Burak Pakkan, Gürcan Hasova, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, Sarper Barış Saka, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Erkan Özdamar, Feridun Daldaş, Ümit Öztürk, Süleyman Bahadır, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Mehmet Türkmen, Mustafa Kürşad Filiz, Oğuzhan Uğurlu, Ozan Ergün, Volkan Bayarslan, Ayberk Demirbaş, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Fatih Tokail, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen, Furkan Aksuoğlu, Yasin Kol.

Video yardımcı hakem: Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Mustafa İlker Coşkun, Bülent Birincioğlu.

Öte yandan açıklamada üst klasman yardımcı hakem, klasman hakem, klasman yardımcı hakem ve gözlemci listelerine de yer verildi.

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