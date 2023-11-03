EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2024 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de!

2024 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de!

03.11.2023 14:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS ile 2024 ÖSYM sınav takvimi vatandaşlar tarafından merak edildi. Dikey Geçiş Sınavı bu sene 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştı. Meslek yüksek okulu mezunları ve önümüzdeki yıl ön lisans mezunu olacak kişiler arama motorlarında "2024 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri açıklandı mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...

2024 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de!

DGS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ön lisans mezunu öğrenciler, örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmak için DGS'ye girecekler. DGS tarihi 2024 ÖSYM takvimi yayımlandığında belli olacak.

DGS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2024 oturumunun bu yıl olduğu gibi temmuz ayı içinde gerçekleştirileceği düşünülüyor.

ÖSYM, 2024 sınav takvimini kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu gelişme ile birlikte 2024 DGS takvimi de netleşmiş olacak.

DGS NEDİR?

DGS, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.

Günün Önemli Manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024 LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu 2024 LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Okullarda müfredat değişiyor! Okullarda müfredat değişiyor!
MEB duyurdu! Sınav tarihleri değiştiMEB duyurdu! Sınav tarihleri değişti
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM dgs ne zaman dgs ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

İşkence videolarından para kazandı! Savunması şaşırttı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

Çay demlemeye daldılar çocukları unuttular

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

İntihara teşebbüs etti! Hayatını kurtaran itfaiyeciyle evlendi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.