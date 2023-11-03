2024 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile DGS sınav tarihleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM'de!

DGS'nin 2024 yılında ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Ön lisans mezunu öğrenciler, örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmak için DGS'ye girecekler. DGS tarihi 2024 ÖSYM takvimi yayımlandığında belli olacak.

DGS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2024 oturumunun bu yıl olduğu gibi temmuz ayı içinde gerçekleştirileceği düşünülüyor.

ÖSYM, 2024 sınav takvimini kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu gelişme ile birlikte 2024 DGS takvimi de netleşmiş olacak.

DGS NEDİR?

DGS, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.







