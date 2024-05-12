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2024 Eurovision'a Finlandiyalı Windows95man damga vurdu! "Üzerine bir pantolon giy"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 11:20
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2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre kazandı. Heyecan dolu gecede Finlandiyalı Windows95man seçimiyle olay oldu. Nude iç çamaşırıyla seyircileri şoke eden şarkıcıya yorumlar gecikmedi.

2024 Eurovision'a Finlandiyalı Windows95man damga vurdu! "Üzerine bir pantolon giy"

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale kalan 25 ülke, İsveç'te birincilik için şarkılarını seslendirdi. 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı.

Yarışmada Hırvatistan 547 puanla ikinci, Ukrayna 453 puanla üçüncü oldu.

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Gecede Finlandiyalı Windows95man - gerçek adı Teemu Keisteri - No Rules! adlı parçasını seslendirdi. Şarkıcı çok az kıyafetle etrafta koşarken görülebiliyordu.

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Sahne için bazı akıllı teknikler de kullanıldı. Aslında her şey çok akıllıca kamera açılarına bağlıydı ama evde yarışmayı izleyenler öfkeliydi.

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Seyirciler şarkıcının ten rengi iç çamaşırıyla görünmesinden rahatsız olarak “Ah, üzerine bir pantolon giy", "Şarkı ikinci dinleyişte daha iyi oluyor ama sahneleme her yerde ve hiçbir şey katmıyor", "Affedersin?! Gösteride gerçekten çıplak mı?", "Finlandiya adam çıplak" yorumlarında bulundu.

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