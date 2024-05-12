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Eurovision 2024 şampiyonu belli oldu! Kazanan İsviçre

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
12.05.2024 01:48
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İsveç'in Malmö kentinde 2024 Eurovision Şarkı Yarışması gerçekleşti. 68. Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale kalan ülkeler birincilik için yarıştı. Merakla beklenen Eurovision 2024'ün kazanını 591 puanla İsviçre oldu. İsviçre'yi Nemo – The Code ile temsil etti.

Eurovision 2024 şampiyonu belli oldu! Kazanan İsviçre

Eurovision şarkı yarışması Malmö Arena'da gerçekleşti ve 7 - 9 Mayıs'ta iki yarı final tamamlanırken, 11 Mayıs 2024'te ise yarışmanın finali yapıldı. Peki, Eurovision 2024 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? İşte, 2024 Eurovision şarkı yarışmasının kazananı...

KAZANAN İSVİÇRE!

İsviçre'yi Nemo – The Code ile temsil etti. İsviçre toplamda 591 puana ulaştı.

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Yarışmada Hırvatistan 547 puanla ikinci olurken, Ukrayna 453 puanla üçüncü oldu.

19 ÜLKE PERFORMANSLARINI SERGİLEDİ!

Malmö Arena'daki gecede, finale kalan 19 ülke performanslarını sergiledi.
Aslında finalde 20 ülke yer alacaktı ancak Hollanda adına yarışan Joost Klein'ın diskalifiye edilmesiyle bu sayı 19'a düştü.

İSRAİL'E SEYİRCİLERDEN TEPKİ!

Puanları açıklanmak üzere yarışmaya katılan ülkelere bağlanıldı. İsrail'e bağlanıldığı sırada seyirciler tepki gösterdi.

İSRAİL'İN TEMSİLCİSİ EDEN GOLAN SAHNEDE YUHALANDI

Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre İsrailli şarkıcı Eden Golan, "Kasırga" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalandı.

Golan'ın şarkısını söylediği sırada ayrıca "Filistin" sloganları atıldı. İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.

YARI FİNALE SERTAB ERENER DAMGA VURDU!

Perşembe akşamki yarı finalde 2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada birinci olan Sertab Erener de sahneye çıktı. Erener 2005 birincisi Helena Paparizou ve 1999 birincisi Charlotte Perelli ile birlikte sahne aldı.

Türkiye yarışmaya son kez 2012 yılında Can Bonobo ile katılmıştı. Sertab Erener, 2003 yılında Türkiye'ye birincilik getirdiği "Everyway That I Can" ile salondaki müzikseverleri coşturdu.


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