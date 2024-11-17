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2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig oldu, tarihe geçti! Türkiye'yi temsil eden isim...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 11:01
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"Victoria Kjær Theilvig kimdir, kaç yaşında?" sorusu Miss Universe 2024 sonrasında merak edildi. 2024 Kainat Güzeli olan Victoria Kjær Theilvig 21 yaşında ve işletme okudu. Türkiye'den ise yarışmaya Ayliz Duman katıldı.

2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig oldu, tarihe geçti! Türkiye'yi temsil eden isim...

Son dönemde güzellik yarışmasının kazananları merak ediliyor. 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) kazananı da merak konusu oldu. Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen yarışmada Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli (2024 Miss Universe) oldu. 2024 Kainat Güzeli Victoria Kjær Theilvig kimdir, kaç yaşında?" sorusu yarışmanın ardından merak edildi.

TARİHE GEÇTİ

Victoria Kjær Theilvig 21 yaşında ve Danimarka'dan ilk Miss Universe olarak tarihe geçti. 2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu.Theilvig, tacını Palacios'tan aldı.

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Yarışmada birinci olan Theilvig'i sırasıyla Nijeryalı Chidimma Adetshina, Meksikalı Maria Fernanda Beltran, Taylandlı Suchata Chuangsri ve Venezuelalı Ileana Marquez Pedroza takip etti.

TÜRKİYE'Yİ KİM TEMSİL ETTİ?

20 yaşındaki Ayliz Duman, 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Ancak Türkiye yarışmada dereceye giremedi.

Duman sosyal medya hesabında "Gerçekten çok güzel bir tecrübe oldu. yine de bu süreçten çok şey öğrendim ve kendimi geliştirmek için harika bir fırsat oldu" diyerek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

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VİCTORİA KJÆR THEİLVİG KİMDİR?

2004 yılında Danimarka'nın Başkent Bölgesi'ndeki Søborg, Gribskov'da doğan Victoria, Kopenhag'ın sakin banliyösünde büyüdü. İşletme ve pazarlama alanında lisans derecesiyle mezun oldu.

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Victoria, profesyonel bir dansçı olarak birçok ödül kazandı ve şimdi avukat olmayı hedefliyor. Güzellik yarışması yolculuğu, ülkenin en prestijli ulusal güzellik yarışması olan Miss Denmark ile başladı.

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2022'de Miss Grand International'ın ilk 20'sine girdiğinde uluslararası ün kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
güzellik yarışması
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