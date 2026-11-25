Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve kazancıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel son dönemde katıldığı davetlerle adından söz ettiriyor.

Her adımı gündem olan ünlü isim bu defa doğum günü pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Aynı anda birden fazla pasta üfleyen Erçel'in çiçek tasarımlı pastaları çok beğenildi.

Hande Erçel için hazırlanan uzun, romantik masa ise takipçilerinden tam not aldı.

Erçel'in doğum günü gecesi için tercih ettiği elbise, siyah ve beyazın kontrast uyumunu yansıtan zebra desenli tasarımıyla dikkat çekti.

Vücut hatlarını saran elbiseyi siyah, uzun ve tüylü bir kürk detayıyla tamamlayan ünlü isim, iddialı ve feminen tarzıyla göz kamaştırdı.

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Hande Erçel için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'şık ve güzel' gibi yorumlar yapıldı.