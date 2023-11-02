2024 LGS NE ZAMAN, hangi tarihte? Bakan Tekin'den son dakika açıklaması! LGS tarihi belli oldu

2024 LGS tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihini duyurdu. Önümüzdeki yıl Liselere Geçiş Sistemi sınavına girecek olan öğrenciler ve velileri internette konuya diar araştırma yapıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklama ve 2024 LG tarihi...

LGS NE ZAMAN 2024?

LGS tarihi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını belirtti.

BAKAN TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

LGS merkezi sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, çocukların 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını ifade etti.

2024 LGS TARİHİ BELLİ OLDU!

Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şu açıklamayı yaptı:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

Bakan Tekin, sınav takvimi ve sürece dair çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini vurguladı.





