2024'te en çok satan 10 kitap! Kitapların konuları ve ilginç sırları

Kitap okumak önemli alışkanlıklardan biridir. İnsanların dünyayı algılama biçimlerini geliştirdiği gibi düşünsel gelişimi de destekler. Günümüzde popüler kitaplara daha çok ilgi duyulmaktadır. Bu, her zamankinden daha belirgin bir hale gelmiştir. En çok satan kitapların gündem olması sadece popülerliklerinden dolayı değildir. Bu kitaplar, toplumun ilgi alanlarının ve düşüncelerinin ne yönde değiştiğini anlamak için de belirleyici bir unsurdur.

2024'te en çok satan 10 kitap!

Intermezzo – Sally Rooney

Kitaplarında modern ilişkileri işleyen Sally Rooney, uzun süredir çıkışı beklenen eseri Intermezzo ile 2024’ün en çok satanları arasına girmeyi başarmıştır. Son dönemin eserleri çok satılan yazarı Sally Rooney’nin yeni eseri olan bu kitap, aralarında hiç benzerlik olmayan 2 erkek kardeşin arzu, çaresizlik ve olasılıkların olduğu yeni bir ara dönemin hemen önündeyken gerçek sevgiyi ve hayatta anlam arayışını konu almaktadır.

Yırtıcı Kuşlar Zamanı – Ahmet Ümit

Başkomser Nevzat, Ahmet Ümit’in popüler karakteridir. Yırtıcı Kuşlar Zamanı da polisiye okumayı sevenleri oldukça heyecanlandıracak bir hikayeyle buluşturmaktadır. Bu romanda bir suç hikayesi anlatılmaktadır. Kitabın açıklamasına göre Başkomser Nevzat bu kez geçmişin hayaletleriyle mücadele etmektedir. Nevzat ve ekibinin yaşadıkları olayları anlatan kitap, adaleti ve insan psikolojisini sorgulamayı teşvik etmektedir.

Hayat İmkansız - Matt Haig

Hayat İmkansız kitabı, hayata küsmüş emekli bir matematik öğretmenini anlatmaktadır. Kitap, adeta modern dünyadaki unsurların getirdiği sıkışmışlık hissine karşı farklı bir bakış açısı ele almaktadır. Gece Yarısı Kütüphanesi’nin yazarından çıkan ve kişilerin ilgisini çeken bu kitap 2024 yılında büyük bir yankı uyandırdı.

Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

Rezonans Kanunu, zihin gücüyle hayatı şekillendirme fikrini devam ettiren, pozitif düşüncenin insan yaşamındaki olumlu etkilerini anlatmaktadır. eser, kişisel gelişime ilgi duyanların başucu kitaplarından biri haline gelmiştir. Pierre Franckh, insan düşüncelerinin gerçekliği nasıl etkilediğini anlatırken, okuyuculara kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı sunmaktadır.

Kitabın açıklamasında ise şöyle yazmaktadır: "Hissettiğiniz ya da düşündüğünüz her şey, bir rezonans alanı oluşturur ve hem sizi hem de çevrenizdekileri kalıcı olarak değiştirir."

Nakano Eskici Dükkanı - Hiromi Kawakami

Japonya’nın değerli yazarlarından olan Hiromi Kawakami, minimalist anlatımın bilinen isimlerinden biridir. Kawakami'nin Nakano Eskici Dükkanı ise bir eskici dükkanında rastlaşan hayatları anlatmaktadır. Gündelik hayatın içindeki küçük detaylarla büyük duyguları ele alan Kawakami, sade ama etkileyici üslubuyla okurlarının ilgisini çekmektedir.

Holly - Stephen King

Stephen King, Holly ile okurlarını yine korkunun sınırlarında dolaştırmaktadır. Roman, King’in kendine özgü bir dünya yaratma yeteneğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kitaptaki olay örgüsü tüyleri diken diken edebilir. Holly, derin hikayesi ve karakterleriyle 2024’ün en çok satanları arasına adını yazdırmıştır.

Aradığın Şey Kütüphanede Saklı - Michiko Aoyama

Kütüphanelerin sadece kitaplardan ibaret olmadığını gösteren "Aradığın Şey Kütüphanede Saklı" eseri hayata ve insan ilişkilerine yönelik duygusal bir hikaye anlatmaktadır. İki milyondan fazla okura ulaşan bu eser, Japon edebiyatının melankolik ve umut dolu atmosferini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır.

Yaşamak - Yu Hua

Yaşamak, yazarı Yu Hua'nın 2. romanıdır ancak dünya genelinde büyük bir kitleye ulaşmıştır. Kitap, Çin edebiyatının etkileyici eserlerinden biri olarak insanın varoluş mücadelesini yürek burkan bir gerçekçilikle ele almaktadır. Roman, zorluklara direnmenin ve yaşamı her haliyle kabullenmenin hikayesini anlatmaktadır.

Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu ve M. Ali Karaismailoğlu

Bu kitap beyin, mutluluk hormonları ve dopaminin gündelik yaşam üzerindeki etkileri üzerine bir anlatım sunmaktadır. Kitap beynimizde aktif rol oynayan dopamini bilimsel ve mizahi bir anlatım ile ele alır. Kalk bi Dopamin Demle, beyin ve nörolojiye ilgi duyan herkes için keyifli bir okuma vadetmektedir.

Puslu Kıtalar Atlası - İhsan Oktay Anar

Puslu Kıtalar Atlası, Türk edebiyatının başyapıtlarından biridir ve 2024 yılında da okurların ilgisini çekmeye devam etmiştir. Gerçek ile hayal arasındaki ince çizgiyi anlatan bu eser, İhsan Oktay Anar’ın benzersiz üslubuyla öne çıkmaktadır.