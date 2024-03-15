YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diğer
  4. 2024-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavları pazar günü yapılacak

2024-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınavları pazar günü yapılacak

İHA İHA
15.03.2024 14:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ile Tıp Doktorluğu Alanında Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) birinci dönem sınavları, 17 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, "2024-TUS 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu ise yalnız Ankara’da yapılacak. İki sınav şeklinde yapılacak TUS’un Temel Tıp Bilimleri Testi’ne 26 bin 868 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi’ne 27 bin 633 aday katılacak.

İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğuna toplam bin 586 aday katılacak. Sınavlarda emniyet dahil toplam 7 bin 190 görevli yer alacak. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te başlayacak, 12.30’da sona erecek. Sınav için 980 salon, 61 bina kullanılacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te başlayacak, 17.00 ’de sona erecek.

Sınav için bin 8 salon, 61 bina kullanılacak. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğunun birinci aşaması saat 10.15’te başlayacak, 12.30’da sona erecek. İkinci aşaması ise saat 14.45’te başlayacak, 17.00’de sona erecek. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. İki aşamada toplam 5 bina, 94 salon kullanılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diliyorum" dedi.

2024-TUS ve STS-Tıp Doktorluğu sonuçları 17 Nisan’da açıklanacak. Öte yandan kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybettiÇöp kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti
Jandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskınJandarmadan kaçak tütün satıcılarına baskın
Elazığ’da geleneksel Ramazan etkinlikleri sürüyorElazığ’da geleneksel Ramazan etkinlikleri sürüyor
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
Diğer ECZANELER
Diğer ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.