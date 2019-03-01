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'2024 yılından geliyorum' dedi, anlattıkları çok şaşırttı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

2024 yılından geldiğini iddia eden bir adam, ABD'nin çok gizli görevi kapsamında önceki ABD Başkanı Barack Obama ile beraber çalıştığını iddia etti.

İşte adamın anlattığı birbirinden ilginç detaylar.

'2024 yılında ABD Başkanı seçileceğim'

Zaman yolcusu Michael Macintosh, beş yaşındayken Kızıl Gezegen Mars'ı seyahat ettiğini ve çeşitli fizik ötesi güçleri olduğunu iddia etti...
Macintosh, ABD'nin çok gizli görevi kapsamında önceki ABD Başkanı Barack Obama ile beraber çalıştığını iddia etti.
Kronovizyon adlı bir teknolojiye erişimi olduğunu öne süren zaman yolcusu; ABD'nin gizli teknolojileri üzerinde bir başka kişi ile daha beraber çalıştığını ve bu kişinin 2032 yılında ABD Başkanı olacağını anlattı.
Michael Macintosh, astral seyahat, telekinezi ve teleport gibi yetenekleri olduğunu öne sürdü ve bu yetenekleri sayesinde Mars görevinde yer aldığını ifade etti.
Zaman yolcusu Kızıl Gezegen'de Barack Obama ile uzaktan izleme yaptığını söyledi.
Mars üzerinde araştırmalar yaptığını iddia eden zaman yolcusunun iddiasına göre Kızıl Gezegen'de bir zamanlar gelişmiş bir uzaylı medeniyeti yaşıyordu.
Videoyu izleyen çok sayıda kişi Michael Macintosh'un anlattıklarını son dikkate değer bulurken; kimileri de durumla dalga geçti.
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Anahtar Kelimeler:
machintos 2024 yılı abd gelecek

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bende 2025 den geldim seni tanımıyorum.
GARDAŞ GELECKTE GÖRDÜN MÜ TÜRKİYE NE OLACAK.DÜNYAYA HAKİN ALACAKMIYIZ.
oda birşeymi bizimki gişe açılışı konya tuz gölü üzerinden başlayan uzay yolu yapıyor yakında marsa tanzim acacağız kamyonlarla vızır vızır taşıyacak patates soğan yetiştirip seçim zamanı yukarıdan dökerek dağıtacağızz
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