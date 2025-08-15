SPOR

2025 Dünya Oyunları'nda yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu Mattia Debertolis'den acı haber geldi!

2025 Dünya Oyunları’nda büyük acı… İtalyan Oryantiring sporcusu Mattia Debertolis, yarış sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Spor camiası yasa boğuldu.

2025 Dünya Oyunları'nda yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu Mattia Debertolis'den acı haber geldi!
Burak Kavuncu

2025 Dünya Oyunları büyük bir acıya şahitlik etti. İtalyan atlet Mattia Debertolis, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 4 gün sonra kendisinden üzücü haber geldi.

4 GÜN MÜCADELE VERDİ…

2025 Dünya Oyunları nda yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu Mattia Debertolis den acı haber geldi! 1

29 yaşındaki İtalyan oryantiring sporcusu Mattia Debertolis, geçen hafta Çin’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda yarış sırasında parkurda baygın halde bulunmuştu. Dört gün boyunca yaşam mücadelesi veren sporcu, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

ULUSLARARASI DÜNYA OYUNLARI BİRLİĞİ AÇIKLADI!

2025 Dünya Oyunları nda yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu Mattia Debertolis den acı haber geldi! 2

Açıklamada, "Dünya Oyunları Ailesi, yerel organizasyon komitesi ve Uluslararası Oryantiring Federasyonu olarak bu trajediden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sporcunun ailesi, arkadaşları ve tüm oryantiring camiasına en içten taziyelerimizi sunuyoruz ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında, "Uluslararası Dünya Oyunları Birliği, yerel organizasyon komitesi ve Uluslararası Oryantiring Federasyonu olarak Mattia Debertolis'in ailesine ve oryantiring camiasına mümkün olan her şekilde destek olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

Canlı Skor

