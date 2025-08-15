2025 Dünya Oyunları'nda yarış sırasında fenalaşan İtalyan sporcu Mattia Debertolis'den acı haber geldi!

2025 Dünya Oyunları büyük bir acıya şahitlik etti. İtalyan atlet Mattia Debertolis, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. 4 gün sonra kendisinden üzücü haber geldi.

4 GÜN MÜCADELE VERDİ…

29 yaşındaki İtalyan oryantiring sporcusu Mattia Debertolis, geçen hafta Çin’de düzenlenen Dünya Oyunları’nda yarış sırasında parkurda baygın halde bulunmuştu. Dört gün boyunca yaşam mücadelesi veren sporcu, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

ULUSLARARASI DÜNYA OYUNLARI BİRLİĞİ AÇIKLADI!

Açıklamada, "Dünya Oyunları Ailesi, yerel organizasyon komitesi ve Uluslararası Oryantiring Federasyonu olarak bu trajediden derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sporcunun ailesi, arkadaşları ve tüm oryantiring camiasına en içten taziyelerimizi sunuyoruz ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz" denildi.

Açıklamanın devamında, "Uluslararası Dünya Oyunları Birliği, yerel organizasyon komitesi ve Uluslararası Oryantiring Federasyonu olarak Mattia Debertolis'in ailesine ve oryantiring camiasına mümkün olan her şekilde destek olmayı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.