Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var?

IMDb, 2025'in en popüler oyuncularını açıkladı. “The Last of Us” ve “Superman” projeleriyle büyük çıkış yapan Isabela Merced listenin zirvesinde yer alırken, Tom Cruise’tan Sydney Sweeney’e kadar birçok yıldız yılın en çok ilgi gören isimleri arasına girdi.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var?
Çiğdem Sevinç

Dünyanın en büyük sinema ve televizyon veri tabanı IMDb, her yıl olduğu gibi 2025’te de yılın en çok ilgi gören oyuncularını açıkladı. Tüm ülkelerden ve dönemlerden film–dizi verilerini baz alan platform, bu yıl parlayan isimleri küresel izleyici davranışlarına göre sıraladı. Listenin zirvesinde genç yıldız Isabela Merced yer aldı.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 1

10. VANESSA KIRBY

Bu yıl “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar” filminde canlandırdığı Sue Storm karakteriyle dikkat çeken Kirby, ilk kez anne olmasıyla da magazin gündeminde üst sıralara çıktı.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 2

9. DAVID CORENSWET

Henry Cavill’in ardından Superman rolünü devralan 32 yaşındaki aktör, James Gunn imzalı filmdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 3

8. WALTON GOGGINS

“Fallout” dizisindeki The Ghoul karakteriyle büyük çıkış yakalayan Goggins, başarısını “The White Lotus”un üçüncü sezonundaki rolüyle de pekiştirdi.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 4

7. SYDNEY CHANDLER

Alien serisinin TV uyarlaması Alien: Earth dizisinde Wendy karakterini canlandıran Chandler, bilinçli bir robotu ve uzaylılarla iletişim kurabilen bir figürü başarılı şekilde yorumlayarak büyük beğeni topladı.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 5

6. BRITT LOWER

Severance dizisiyle adından söz ettiren Britt Lower, çalışanların iş ve özel yaşamlarını cerrahi bir işle ayırdığı distopik dünyada sergilediği oyunculukla öne çıktı.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 6

5. SYDNEY SWEENEY

Euphoria ile şöhreti yakalayan genç yıldız, bu yıl Christy, Echo Valley ve The Housemaid gibi yapımlarla Hollywood’un en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 7

4. TOM CRUISE

“Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning” filmindeki aksiyon dolu performansıyla gündemde olan Cruise, bir yandan Ana de Armas ile ilişkisiyle de magazin basınını meşgul etti. Usta aktör, Oscar’a dört kez aday olduğu halde ödül alamamıştı; bu yıl kendisine onursal Oscar takdim edildi.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 8

3. MATTHEW GOODE

“The Good Wife”, “Downton Abbey” gibi yapımlarla tanınan Goode, bu yıl çıkışını Dept. Q dizisiyle yaptı ve IMDb listesinde üst sıralara yerleşti.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 9

2. AIMEE LOU WOOD

“The White Lotus”un yeni sezonunda canlandırdığı Chelsea karakteri sayesinde büyük ilgi gören Wood, 2025’in en hızlı yükselen isimlerinden biri oldu.

2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var? 10

1. ISABELA MERCED

Listenin zirvesinde “The Last of Us” ikinci sezonda Dina rolüyle yer alan Isabela Merced bulunuyor. Merced, aynı zamanda “Superman” filminde ve “Peacemaker” dizisinde Hawkgirl karakterini canlandırarak yılın en çok konuşulan yıldızına dönüştü. Başarılı performansları, 24 yaşındaki oyuncuyu IMDb’nin 2025 yılının en popüler ismi yaptı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göçmen kuşlarını ağırlıyordu! O göl donduGöçmen kuşlarını ağırlıyordu! O göl dondu
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldiEndonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 950'ye yükseldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sinema film
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'Cuma günü görürsünüz! Kabul edecek' İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.