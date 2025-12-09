2025’in en popüler oyuncularını açıkladı: IMDb listesinde kimler var?

Dünyanın en büyük sinema ve televizyon veri tabanı IMDb, her yıl olduğu gibi 2025’te de yılın en çok ilgi gören oyuncularını açıkladı. Tüm ülkelerden ve dönemlerden film–dizi verilerini baz alan platform, bu yıl parlayan isimleri küresel izleyici davranışlarına göre sıraladı. Listenin zirvesinde genç yıldız Isabela Merced yer aldı.

10. VANESSA KIRBY

Bu yıl “Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar” filminde canlandırdığı Sue Storm karakteriyle dikkat çeken Kirby, ilk kez anne olmasıyla da magazin gündeminde üst sıralara çıktı.

9. DAVID CORENSWET

Henry Cavill’in ardından Superman rolünü devralan 32 yaşındaki aktör, James Gunn imzalı filmdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

8. WALTON GOGGINS

“Fallout” dizisindeki The Ghoul karakteriyle büyük çıkış yakalayan Goggins, başarısını “The White Lotus”un üçüncü sezonundaki rolüyle de pekiştirdi.

7. SYDNEY CHANDLER

Alien serisinin TV uyarlaması Alien: Earth dizisinde Wendy karakterini canlandıran Chandler, bilinçli bir robotu ve uzaylılarla iletişim kurabilen bir figürü başarılı şekilde yorumlayarak büyük beğeni topladı.

6. BRITT LOWER

Severance dizisiyle adından söz ettiren Britt Lower, çalışanların iş ve özel yaşamlarını cerrahi bir işle ayırdığı distopik dünyada sergilediği oyunculukla öne çıktı.

5. SYDNEY SWEENEY

Euphoria ile şöhreti yakalayan genç yıldız, bu yıl Christy, Echo Valley ve The Housemaid gibi yapımlarla Hollywood’un en çok konuşulan oyuncularından biri haline geldi.

4. TOM CRUISE

“Görevimiz Tehlike: The Final Reckoning” filmindeki aksiyon dolu performansıyla gündemde olan Cruise, bir yandan Ana de Armas ile ilişkisiyle de magazin basınını meşgul etti. Usta aktör, Oscar’a dört kez aday olduğu halde ödül alamamıştı; bu yıl kendisine onursal Oscar takdim edildi.

3. MATTHEW GOODE

“The Good Wife”, “Downton Abbey” gibi yapımlarla tanınan Goode, bu yıl çıkışını Dept. Q dizisiyle yaptı ve IMDb listesinde üst sıralara yerleşti.

2. AIMEE LOU WOOD

“The White Lotus”un yeni sezonunda canlandırdığı Chelsea karakteri sayesinde büyük ilgi gören Wood, 2025’in en hızlı yükselen isimlerinden biri oldu.

1. ISABELA MERCED

Listenin zirvesinde “The Last of Us” ikinci sezonda Dina rolüyle yer alan Isabela Merced bulunuyor. Merced, aynı zamanda “Superman” filminde ve “Peacemaker” dizisinde Hawkgirl karakterini canlandırarak yılın en çok konuşulan yıldızına dönüştü. Başarılı performansları, 24 yaşındaki oyuncuyu IMDb’nin 2025 yılının en popüler ismi yaptı.