Her gün ölümle burun buruna yaşıyorlar!

Uzun yıllardır özel cenaze nakil ve defin hizmeti veren İbrahim Zabit, "Her saat, her dakika ölümle burun buruna çalışıyoruz. Bu durum bizim ölümü hatırlamak ve hayatımızı ona göre düzenlememiz için bir şans" dedi.

Aydın merkez başta olmak üzere ortağı Eray Erbekçi ile birlikte Ege Bölgesi'nde şehirler arası ve uluslararası cenaze hizmeti sunan İbrahim Zabit, mesleği gereği günün her saatinde ölüm gerçeği ile yaşıyor.

Sürekli cenaze teslim alan ve naklini sağlayan, kazalar, ani vefatlar ve doğal ölümlerle iç içe çalışan Zabit, bu durumun zamanla insanın hayata bakışını kökten değiştirdiğini dile getirdi.

Ölüm gerçeğiyle bu kadar yakın olmanın kendilerini daha temkinli, daha dikkatli olmaya yönelttiğini kaydeden Zabit, ölümle burun buruna bir mesleğin hem fiziksel hem de manevi olarak ağır bir sorumluluk taşıdığını sözlerine ekledi.

"HER CENAZE BİZİM İÇİN İLK GÜNKÜ ACI"

Her gün ölüm gerçeğiyle burun buruna olduklarını vurgulayan Zabit, "Her gün ölüm gerçeği ile burun burunayız. Bu yüzden her saat, her dakika ölümü hatırlıyoruz. Bu durum aslında bizim için büyük bir şans. Eğer biz bu hizmette bulunmasaydık genel nefsimiz gereği hayatın akışına uyup biz de ölümü çok hatırlayamayabilirdik. Ama bizim her gün yaşadığımız ölüm olayları, her cenazemizin ayrı bir hikayesi, ayrı bir durumu bizleri çoğu zaman derinden etkiliyor. Defin sırasında da herkesi inancına uygun olarak defnediyoruz. Biz burada yaşadığımız hizmet süreci boyunca her cenazemize, her vatandaşımıza sanki kendi yakınımızmış gibi hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim belki de 5-10 bininci cenazemiz olmuş olabilir ama sonuçta karşımızdaki vatandaşın ilk cenazesi. Herkesin bir tane annesi, bir tane babası var. Biz bu hizmeti verirken bunun farkında olarak hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU MESLEKTEN SONRA HAYATA BAKIŞIMIZ DEĞİŞTİ"

Mesleğin hayatına bakış açısını tamamen değiştirdiğini dile getiren Zabit, "Bu işe başladıktan sonra hayata karşı bakış açımız komple değişti. Günde onlarca olayla karşılaşıyoruz. Bu nedenle bir trafik kazasında vefat eden şahsın cenazesini teslim aldığımızda tabi ki araç kullanışımız bile değişiyor, daha temkinli ve yavaş kullanıyoruz. Başına bir cisim düşerek hayatını kaybeden bir şahsın cenazesi ile karşılaştığımızda durduğumuz yere dikkat ediyoruz, yürürken sağa sola dikkat ediyoruz. Kısacası olayları yaşadıkça bu konuda bizim hayata karşı aslında 24 saatimiz komple değişiyor. Bu hizmeti vermeye başladıktan sonra uykumuz bile değişti. Çünkü uykusunda vefat eden vatandaşlarımızla da karşılaştığımız için gece yatarken dua edip sabah kalktığımızda uyandığımız için şükrediyoruz" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
18 günlük bebek camdan düştü: Cinayet şüphesiyle gözaltı!18 günlük bebek camdan düştü: Cinayet şüphesiyle gözaltı!
İlk mürettebatlı uçuş Nisan'da yapılacak! İlk mürettebatlı uçuş Nisan'da yapılacak!

En Çok Okunan Trend Haberler
CANLI |İran'da çok sayıda kişi casusluktan tutuklandı

CANLI |İran'da çok sayıda kişi casusluktan tutuklandı

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Üstsüz poza dayanamadı! "Lan sen bir eve gel"

Üstsüz poza dayanamadı! "Lan sen bir eve gel"

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

