Her gün ölümle burun buruna yaşıyorlar!

Aydın merkez başta olmak üzere ortağı Eray Erbekçi ile birlikte Ege Bölgesi'nde şehirler arası ve uluslararası cenaze hizmeti sunan İbrahim Zabit, mesleği gereği günün her saatinde ölüm gerçeği ile yaşıyor.

Sürekli cenaze teslim alan ve naklini sağlayan, kazalar, ani vefatlar ve doğal ölümlerle iç içe çalışan Zabit, bu durumun zamanla insanın hayata bakışını kökten değiştirdiğini dile getirdi.

Ölüm gerçeğiyle bu kadar yakın olmanın kendilerini daha temkinli, daha dikkatli olmaya yönelttiğini kaydeden Zabit, ölümle burun buruna bir mesleğin hem fiziksel hem de manevi olarak ağır bir sorumluluk taşıdığını sözlerine ekledi.

"HER CENAZE BİZİM İÇİN İLK GÜNKÜ ACI"

Her gün ölüm gerçeğiyle burun buruna olduklarını vurgulayan Zabit, "Her gün ölüm gerçeği ile burun burunayız. Bu yüzden her saat, her dakika ölümü hatırlıyoruz. Bu durum aslında bizim için büyük bir şans. Eğer biz bu hizmette bulunmasaydık genel nefsimiz gereği hayatın akışına uyup biz de ölümü çok hatırlayamayabilirdik. Ama bizim her gün yaşadığımız ölüm olayları, her cenazemizin ayrı bir hikayesi, ayrı bir durumu bizleri çoğu zaman derinden etkiliyor. Defin sırasında da herkesi inancına uygun olarak defnediyoruz. Biz burada yaşadığımız hizmet süreci boyunca her cenazemize, her vatandaşımıza sanki kendi yakınımızmış gibi hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim belki de 5-10 bininci cenazemiz olmuş olabilir ama sonuçta karşımızdaki vatandaşın ilk cenazesi. Herkesin bir tane annesi, bir tane babası var. Biz bu hizmeti verirken bunun farkında olarak hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU MESLEKTEN SONRA HAYATA BAKIŞIMIZ DEĞİŞTİ"

Mesleğin hayatına bakış açısını tamamen değiştirdiğini dile getiren Zabit, "Bu işe başladıktan sonra hayata karşı bakış açımız komple değişti. Günde onlarca olayla karşılaşıyoruz. Bu nedenle bir trafik kazasında vefat eden şahsın cenazesini teslim aldığımızda tabi ki araç kullanışımız bile değişiyor, daha temkinli ve yavaş kullanıyoruz. Başına bir cisim düşerek hayatını kaybeden bir şahsın cenazesi ile karşılaştığımızda durduğumuz yere dikkat ediyoruz, yürürken sağa sola dikkat ediyoruz. Kısacası olayları yaşadıkça bu konuda bizim hayata karşı aslında 24 saatimiz komple değişiyor. Bu hizmeti vermeye başladıktan sonra uykumuz bile değişti. Çünkü uykusunda vefat eden vatandaşlarımızla da karşılaştığımız için gece yatarken dua edip sabah kalktığımızda uyandığımız için şükrediyoruz" şeklinde konuştu.

Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır