2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS kılavuzu: LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak? 2025 LGS sonuçları sorgulama ekranı...

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıklayacağı tarih yaklaşırken, öğrenciler ve veliler heyecanla sonuçları bekliyor. Puanların duyurulmasıyla birlikte lise tercih süreci de başlayacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilecek?

2025 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre, LGS sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü erişime açılacak. Öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı bu tarihi bekliyor.

LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS merkezi sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Açıklanan belgede öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.

2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB’in yayımladığı “2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”na göre, tercih işlemleri 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 4 Ağustos 2025’te ilan edilecek. Bu süreçten sonra iki aşamalı nakil süreci başlayacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek. Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye göre 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.