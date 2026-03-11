EĞİTİM

2025 yılı sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ‘2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Ataması’ kapsamında gerçekleştirilen yerleştirmelerin ardından boş kalan pozisyonlara yönelik ek atama sonuçları açıklandı.

MEB’den yapılan açıklamaya göre; 5 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atamalar, 24 Kasım 2025'te gerçekleştirilmişti. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlamıştı. ‘Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu’ kapsamında yapılan atama sonrasında boş kalan pozisyonlara, bu atama döneminde başvurusu onaylanan adaylardan puan üstünlüğü esas alınarak 144 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Adaylar, atama sonuçlarına ‘pbs.meb.gov.tr/sonuc’ adresinden kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak erişebilecek.
