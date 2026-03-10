EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Türkiye’de eğitim sistemi kökten mi değişiyor? 15 yaşında üniversite tartışması!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde yapılması planlanan olası değişikliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle ilgili farklı seçeneklerin gündemde olduğunu belirtti.

Türkiye’de eğitim sistemi kökten mi değişiyor? 15 yaşında üniversite tartışması!
Sedef Karatay Bingül

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 24 TV'de 'Arafta Sorular' programında eğitim gündemindeki başlıkları değerlendirdi.

12 yıllık zorunlu eğitim sistemiyle ilgili farklı seçeneklerin gündemde olduğunu belirterek okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi ve üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekilmesi gibi alternatiflerin tartışıldığını söyledi.

Türkiye’de eğitim sistemi kökten mi değişiyor? 15 yaşında üniversite tartışması! 1

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİM DEĞİŞECEK Mİ?

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili henüz kesinleşmiş bir karar bulunmadığını belirtti. Konunun farklı yönleriyle ele alındığını ifade eden Tekin, eğitim sistemi üzerinde çeşitli alternatiflerin tartışıldığını dile getirdi.

Türkiye’de eğitim sistemi kökten mi değişiyor? 15 yaşında üniversite tartışması! 2

ÜNİVERSİTEYE BAŞLAMA YAŞI ERKENE Mİ ÇEKİLECEK?

Eğitim sisteminde yapılabilecek değişikliklerin kapsamlı biçimde değerlendirildiğini söyleyen Tekin, karar alınmadan önce konunun kamuoyunda tartışmaya açıldığını belirtti.

Bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte dünyada üniversiteye başlama yaşının giderek daha erken dönemlere çekildiğini ifade eden Tekin, Türkiye’de de bu konunun incelendiğini söyledi.

Tekin, "Herhangi bir karar almadan önce konuyu tartışmaya açıyoruz ve kamuoyunun görüşlerini takip ediyoruz. Dünyanın birçok yerinde bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte üniversiteye başlama yaşının daha erken dönemlere çekildiğini görüyoruz" dedi.

Türkiye’de eğitim sistemi kökten mi değişiyor? 15 yaşında üniversite tartışması! 3

YÜKSEKÖĞRETİME BAŞLAMA YAŞI, OKUL ÖNCESİ ZORUNLU EĞİTİM

Bakan Tekin, üzerinde durulan iki temel seçenek olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de 15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz, diye çalışıyoruz. Okul öncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz? Bunları tartışıyoruz ve izliyoruz. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olacaktır."

Tekin, eğitim sistemiyle ilgili nihai kararın ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verileceğini sözlerine ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ara tatil kalkıyor mu? MEB öğretmenlere sordu: Yüzde 80 çıktıAra tatil kalkıyor mu? MEB öğretmenlere sordu: Yüzde 80 çıktı
Ara tatil kaldırılıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu!Ara tatil kaldırılıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
üniversite Okul öncesi eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
İran yeni füzelerini açıkladı: Bugün ABD ve İsrail saldırısında kullanıldı

İran yeni füzelerini açıkladı: Bugün ABD ve İsrail saldırısında kullanıldı

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.