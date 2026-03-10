EĞİTİM

Ara tatil kalkıyor mu? MEB öğretmenlere sordu: Yüzde 80 çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın gündemindeki “ara tatil kalksın mı?” sorusuna öğretmenlerden dikkat çeken bir yanıt geldi. Türkiye genelinde yapılan ankette büyük çoğunluk ara tatilin devam etmesini isterken, Bakan Yusuf Tekin 180 iş günü kuralını hatırlattı. İşte okullardaki ara tatil uygulamasıyla ilgili yaşanan son gelişmenin detayları…

Ara tatil kaldırılıyor mu? Öğretmenlerden MEB’e sonucu yüzde 80 çıkan bir yanıt geldi. Eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılmasına yönelik tartışmalar sürüyor.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı yayında öğrencilerin mevzuat gereği yılda 180 iş günü okula devam etmesi gerektiğini hatırlattı.

Bakan Tekin “Tatilleri kaldırmıyoruz. Her durumda çocuklarımızın mevzuata göre, 180 iş günü okula gelmeleri gerekiyor. Ramazan ve Kurban Bayramı, her ikisi de aynı eğitim-öğretim dönemine denk düştüğünde ve her ikisinde de dokuzar gün tatil olduğunda, bunun oraya yerleşme ihtimali yok. Bu bir teknik zorunluluk” dedi. Yapılacak teknik düzenlemelerin ardından MEB, bu konuya son noktayı koyacak.

Bu konunun gündemde olduğu bir dönemde Türk Eğitim Sen, bir saha araştırması gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 2 bin 748 öğretmenin katılımıyla yapılan ankette, katılımcıların %80,5’i ara tatillerin kaldırılmasına “Hayır” diyerek mevcut uygulamanın devam etmesini istedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Ara tatillerin kaldırılması gerektiğini düşünenlerin oranı %19,5’te kalırken, her eğitim kademesinde tatilin gerekliliği yönündeki görüşlerin baskın olduğu görüldü. Okul türlerine göre yapılan incelemede, ara tatilin kaldırılmasına en güçlü itiraz %83 ile ortaokul öğretmenlerinden gelirken, lise öğretmenlerinde bu oran %75,4 olarak kaydedildi.

Tatilin devam etmesini savunan eğitimciler, bu sürecin psikolojik iyi oluş hâlini artırdığını, stresi azalttığını ve ailelerin birlikte vakit geçirmesine imkân tanıdığını belirtti.

Ayrıca öğretmenler, ara tatillerin öğrencilerin öğrenme motivasyonunu tazelediğini ve öğretmenlerin ders hazırlık süreçlerini olumlu etkilediğini vurguladı.

Tatilin kaldırılmasını isteyen sınırlı kesim ise gerekçe olarak tatil dönüşü yaşanan uyum sorunlarını ve akademik verimlilikteki düşüşü öne sürdü.

