EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri açıklandı | MEB orta okul ve lise sınavları ne zaman hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığınca 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri belirlendi. Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri açıklandı | MEB orta okul ve lise sınavları ne zaman hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersleri ve sınav tarihlerini açıkladı. Öğrencilerin gelişimlerinin süreç odaklı izlenmesi, müfredatın işlenmesinde bütünlük sağlanması ve ölçme ve değerlendirmede uygulama birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen ülke geneli ortak yazılı sınav uygulaması, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da devam edecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri açıklandı | MEB orta okul ve lise sınavları ne zaman hangi tarihte? 1

MEB BU YIL YAPILACAK SINAVLARIN TARİHLERİNİ AÇIKLADI

Yeni eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10’uncu sınıf düzeylerinde toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınavlarda, öğrencilerin cevaplarını kendilerinin oluşturduğu açık uçlu sorular kullanılacak. Ülke geneli ortak yazılı sınavlar; birinci dönemde 6’ncı sınıf matematik, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 7’nci sınıf Türkçe ve 9’uncu sınıf matematik derslerinden; ikinci dönemde ise 7’nci sınıf matematik, 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı, 6’ncı sınıf Türkçe ve 10’uncu sınıf matematik derslerinden gerçekleştirilecek. Birinci dönem birinci yazılı sınavları 11-12 Kasım 2026’da, birinci dönem ikinci yazılı sınavları 5-6 Ocak 2027’de, ikinci dönem birinci yazılı sınavları 6-7 Nisan 2027’de, ikinci dönem ikinci yazılı sınavları 8-9 Haziran 2027’de yapılacak.

2026-2027 eğitim öğretim yılı ülke geneli yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav tarihleri açıklandı | MEB orta okul ve lise sınavları ne zaman hangi tarihte? 2

TOPLU LİSTELER YAYIMLANMAYACAK

Ortak yazılı sınav sonuçlarına göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak, okullar ve sınıflar arasında karşılaştırmalı veri oluşturulmayacak. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) esas alınacak. Uygulama kapsamında öğrencilerin öğrenme düzeylerinin belirlenmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi ve öğrencilere geri bildirim sağlayacak verilerin oluşturulması hedefleniyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Modüler Aile Eğitim Programı ile 81 ilde ailelere ulaşılıyorModüler Aile Eğitim Programı ile 81 ilde ailelere ulaşılıyor
Türkiye'de eğitim sistemi değişiyor! Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilecekTürkiye'de eğitim sistemi değişiyor! Öğrenciler yeteneklerine göre yönlendirilecek

Anahtar Kelimeler:
sınav meb MEB sınav uygulama takvimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.