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Modüler Aile Eğitim Programı ile 81 ilde ailelere ulaşılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yapısını güçlendirmek amacıyla 2024 yılında 19 ilde pilot olarak başlatılan Modüler Aile Eğitim Programı, 2025 Aile Yılı kapsamında 61 ilde hayata geçirilmesinin ardından 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında yaygınlaştırıldı.

Modüler Aile Eğitim Programı ile 81 ilde ailelere ulaşılıyor
Cansu Çamcı

Bakanlığın aile yapısını güçlendirmeye yönelik politika ve uygulamaları arasında önemli bir yere sahip olan programla, aile içi iletişimin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Aile ve Nüfus On Yılı vizyonuyla aile yapısının güçlendirilmesine yönelik koruyucu ve önleyici politikaların kapsamı genişletilirken, Modüler Aile Eğitim Programı aracılığıyla da ailelerin bilgi, beceri ve farkındalıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

ANNE BABALAR İÇİN 12 KAPSAMLI EĞİTİM MODÜLÜ

Bakanlık tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Aile Eğitim Programı, ailelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve uygulama yöntemleri açısından yeniden ele alındı.

Bu kapsamda anne ve baba olma becerilerinin desteklenmesi ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlanması amacıyla Modüler Aile Eğitim Programı geliştirildi.

Toplam 8 ana ve 4 ek modülden oluşan 12 kapsamlı eğitim programı, güncel yetişkin eğitimi yöntemleri ve uygulamaya dayalı öğrenme yaklaşımları esas alınarak hazırlandı.

UYGULAMALI EĞİTİMLERLE EBEVEYNLİK BECERİLERİ GÜÇLENDİRİLİYOR

En fazla 30 kişilik gruplarla gerçekleştirilen ve 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde, katılımcıların doğrudan sürece dahil olduğu uygulamalı etkinliklere, grup çalışmalarına ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme yöntemlerine yer veriliyor.

Eğitim sonrasında verilen ev ödevleriyle katılımcıların oturumlarda edindikleri bilgi ve becerileri kendi aile yaşamlarında denemeleri ve günlük yaşamın bir parçası haline getirmeleri teşvik ediliyor.

PROGRAM KAPSAMINDA 53 BİN 666 ANNE VE BABAYA ULAŞILDI

Modüler Aile Eğitim Programının uygulanmaya başladığı tarihten bu yana 53 bin 666 anne ve babaya ulaşıldı.

Program kapsamında Bakanlığın mevcut sosyal hizmet modellerinden Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan aileler, koruyucu aileler, evlat edinme sürecinde olan aileler, doğum yardımından yararlanan aileler ile Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezlerinden (SODAM) hizmeti alan aileler de eğitim programına dahil ediliyor.

Ayrıca kurumlar arası iş birlikleriyle de diğer kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle program farklı hedef gruplarına ulaştırılıyor.

Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında alınan katılımcı geri bildirimleri, eğitimlerde edinilen bilgi ve becerilerin günlük aile yaşamına yansıtılmasının aile içi ilişkilerde olumlu değişimlere katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Anne ve babalar özellikle kendini tanıma ve öz farkındalık, çocuklarla sağlıklı iletişim kurma ve olumlu ebeveynlik becerileri geliştirme konularında önemli kazanımlar elde ettiklerini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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