2026 BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 takvimine göre BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2026 Cuma günü ilan edilecek. Sonuçların gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı kesin bir saat duyurulmadı.

Sonuçlar yayımlandığında adaylar, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile MEB'in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek.

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları şu kanallar üzerinden öğrenilebilecek:

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi

Adaylar sisteme giriş yaparak genel zihinsel, görsel sanatlar veya müzik alanındaki bireysel değerlendirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2026 BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

BİLSEM DEĞERLENDİRME SÜRECİ TAMAMLANDI

2026 BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları, 6 Nisan - 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte itiraz ve kayıt takvimi de işlemeye başlayacak.

2026 BİLSEM KESİN KAYIT TARİHLERİ

Sonuçların ilan edilmesi ve itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler belli olacak.

MEB takvimine göre 2026 BİLSEM kesin kayıt işlemleri 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler dışında kayıt işlemi gerçekleştirilmeyecek.

Velilerin kayıt sürecinde gerekli belgeleri takip etmeleri ve belirtilen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.