2026 Dünya Kupası'na Trump gölgesi! Almanya'dan boykot sinyalleri

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, Almanya'da boykot tartışmalarına yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etme ve Avrupa ülkelerine yönelik tehditleri, Alman futbol camiasında büyük tepkilere neden oldu. DFB Başkan Yardımcısı Oke Gottlich, boykotun masaya yatırılması gerektiğini vurguladı.

Burak Kavuncu

ABD'nin tartışmalı politikaları, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılımını tehlikeye sokuyor. DFB Başkan Yardımcısı'ndan flaş açıklamalar!

2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ABD'nin, özellikle Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte izlediği politikalar, futbol dünyasında yankı uyandırmaya devam ediyor. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Oke Gottlich, Trump'ın son dönemdeki çıkışlarının ardından 2026 Dünya Kupası'nı boykot etme olasılığının ciddi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Gottlich, Hamburger Morgenpost gazetesine yaptığı açıklamada, "Benim için bu tartışmanın zamanı kesinlikle geldi. Trump'ın tavırları ve ayrımcı politikaları, futbolun temel değerleriyle çelişiyor. Bu nedenle, DFB olarak bu konuyu enine boyuna tartışmalı ve bir karar vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NI BOYKOT EDEBİLİRLER!

2026 Dünya Kupası na Trump gölgesi! Almanya dan boykot sinyalleri 1

BBC'nin haberine göre, Trump'ın Danimarka'ya ait Grönland'ı satın alma tehdidi ve ardından Avrupa ülkelerine yönelik tarifeler uygulama olasılığı, Avrupa'da büyük bir infiale yol açmıştı. Bu durum, zaten gergin olan ABD-Avrupa ilişkilerini daha da zora soktu. Gottlich, bu gelişmelerin ardından boykot seçeneğinin ciddi bir şekilde düşünülmesi gerektiğini savunuyor. "Futbol, sadece bir spor değil, aynı zamanda birleştirici bir güçtür. Ancak, ayrımcılığı ve adaletsizliği savunan bir yönetim altında düzenlenen bir turnuvaya katılmak, futbolun ruhuna aykırı olacaktır" şeklinde konuştu.

"BUGÜN DE BENZER BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

2026 Dünya Kupası na Trump gölgesi! Almanya dan boykot sinyalleri 2

Boykot konusunun geçmişte de örnekleri olduğunu hatırlatan Gottlich, 1980 Moskova Olimpiyatları'nı Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali nedeniyle ABD öncülüğünde birçok ülkenin boykot etmesini örnek gösterdi. "O dönemdeki gerekçeler neydi? İnsan hakları ihlalleri ve uluslararası hukukun çiğnenmesiydi. Bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız. Trump'ın politikaları, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı. Bu nedenle, boykot seçeneği masada olmalıdır" dedi.

Almanya'daki bu tartışmalar, diğer Avrupa ülkelerinde de yankı bulabilir. Birçok futbolsever ve spor yorumcusu, Almanya'nın bu konudaki duruşunun, diğer ülkelerin de benzer kararlar almasına öncülük edebileceğini düşünüyor. Özellikle, insan haklarına duyarlı ve adil bir dünya düzenini savunan ülkelerin, 2026 Dünya Kupası konusunda benzer bir tavır sergileyebileceği belirtiliyor.

2026 Dünya Kupası'na katılım konusunda Almanya'da başlayan boykot tartışmaları, futbolun siyasetle olan ilişkisini bir kez daha gündeme getirdi. DFB'nin alacağı karar, sadece Almanya'yı değil, tüm dünya futbolunu etkileyecek bir emsal teşkil edebilir. Önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeler yakından takip edilecek.

