2026 Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı!

FIFA, Dünya Kupası’nda düdük çalacak 170 hakemi duyurdu! 42 farklı ülkenin temsil edildiği; Gabon’dan Moritanya’ya, El Salvador’dan Özbekistan’a kadar pek çok ülkeden ismin yer aldığı dev listede hiçbir Türk hakemin yer almaması Türk futbolu için büyük bir prestij kaybı olarak yorumlandı.

Burak Kavuncu

Dünya futbolunun en büyük sahnesi olan Dünya Kupası için geri sayım sürerken, dev turnuvada görev yapacak hakem kadrosu açıklandı. 42 farklı ülkeden toplam 170 hakemin yer aldığı listede, Türk hakemlerinin bulunmaması spor kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tartışma yarattı.

İşte açıklanan hakem listesi ve Türkiye’nin dışarıda kaldığı o tabloya dair detaylar...

42 ÜLKE VAR, TÜRKİYE YOK

FIFA tarafından belirlenen listede dünyanın dört bir yanından hakemler yer buldu. Listede futbol ekolü olarak zayıf kabul edilen ülkelerin dahi temsil edilmesi dikkat çekerken; Katar, Gabon, Moritanya, El Salvador, Honduras ve Özbekistan gibi ülkelerden hakemler dev turnuvaya davet edildi.

TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN BÜYÜK ŞOK

Son yıllarda Cüneyt Çakır gibi isimlerle final ve yarı final seviyelerinde temsil edilen Türk hakemliği, bu kez listenin tamamen dışında kaldı. Çin, Jamaika, Ürdün, BAE ve Yeni Zelanda gibi ülkelerin hakem gönderdiği Dünya Kupası'nda hiçbir Türk ismin yer almaması, yerel hakem yönetimindeki tartışmaları ve uluslararası arenadaki irtifa kaybını yeniden gündeme getirdi.

LİSTEDE YER ALAN BAZI ÜLKELER:

FIFA'nın 170 kişilik dev listesinde şu ülkelerden de hakemler bulunuyor:

Orta Doğu: Suudi Arabistan, Katar, BAE, İran, Ürdün

Amerika: El Salvador, Honduras, Jamaika

Afrika & Asya: Gabon, Moritanya, Özbekistan, Çin

Okyanusya: Yeni Zelanda

