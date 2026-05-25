Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor’a yakışan başarılar hedefliyoruz"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, hem ligde hem de Avrupa’da bordo-mavili kulübe yakışan başarılar hedeflediklerini söyledi.

Başkan Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, geride kalan sezonu Türkiye Kupası zaferiyle taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bu başarı; yalnızca sahada mücadele eden futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetimimizin değil, her koşulda takımının yanında duran büyük Trabzonspor taraftarının eseridir" dedi.

Yeni sezon öncesi camiaya birlik mesajı veren Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte yeni bir yapılanmanın ilk adımlarını attıklarını belirterek, "Fatih Tekke hocamızla birlikte büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu yolun kolay olmadığını ve bu yürüyüşün zorluklarla geçeceğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon lig ve Avrupa’da başarı hedeflediklerini kaydeden Doğan, taraftarlara kombine çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Siz değerli taraftarlarımızı, satışa çıkardığımız 2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz sizsiniz. Gelin, yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

