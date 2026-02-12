SPOR

2026 Dünya Kupası'nda robot köpekler devriye gezecek: Meksika güvenlik önlemlerini artırıyor

Meksika, ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda güvenliği en üst düzeye çıkarmak için son teknoloji ürünü robot köpekleri devreye sokuyor. Guadalupe Belediyesi'nin K9-X birimi, polis ekiplerine destek sağlayarak olası riskli bölgelerde önceden bilgi toplanmasına yardımcı olacak.

2026 Dünya Kupası'nda robot köpekler devriye gezecek: Meksika güvenlik önlemlerini artırıyor
Burak Kavuncu

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası için K9-X robot köpek birliğini göreve başlatarak güvenlik önlemlerinde yeni bir sayfa açıyor.

ROBOT KÖPEKLER DEVREDE!

2026 Dünya Kupası nda robot köpekler devriye gezecek: Meksika güvenlik önlemlerini artırıyor 1

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Meksika, turnuvanın güvenliğini sağlamak amacıyla iddialı bir adım atarak robot köpekleri göreve başlatıyor. Guadalupe Belediyesi, Monterrey metropol bölgesinde turnuva boyunca devriye görevlerinde kullanılmak üzere dört adet K9-X model robot köpeği envanterine ekledi. Bu robot köpekler, yüksek çözünürlüklü kameraları, dayanıklı kasaları ve zorlu arazi koşullarında hareket edebilme yetenekleriyle dikkat çekiyor. Her birinin yaklaşık 145.000 dolara mal olduğu belirtilen K9-X birimi, özellikle riskli bölgelerde polis ekiplerine anlık veri sağlayarak saha güvenliğinin artırılmasına katkıda bulunacak.

POLİSLERE BÜYÜK YARDIMI OLACAK...

2026 Dünya Kupası nda robot köpekler devriye gezecek: Meksika güvenlik önlemlerini artırıyor 2

Robot köpeklerin devreye alınmasıyla, polis memurlarının doğrudan tehlikeli alanlara girmeden önce durumu uzaktan değerlendirebilmesi hedefleniyor. Bu sayede, hem polis memurlarının güvenliği sağlanacak hem de potansiyel suç unsurlarına karşı daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilebilecek. K9-X robot köpekleri, merdiven çıkabilme, engebeli arazide hareket edebilme ve loş ışık koşullarında dahi görev yapabilme özelliklerine sahip. Bu da onları, çeşitli ortamlarda güvenlik görevlerini yerine getirmek için ideal kılıyor.

2026 Dünya Kupası nda robot köpekler devriye gezecek: Meksika güvenlik önlemlerini artırıyor 3

Meksika yetkilileri, robot köpeklerin sadece güvenlik önlemlerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda polis teşkilatının itibarını da yükselteceğine inanıyor. Bu teknolojik yatırımın, ülkenin uluslararası alanda modern ve güvenli bir imaja sahip olmasına katkıda bulunması bekleniyor. 2026 Dünya Kupası'nın, Meksika'nın teknolojiye olan bağlılığını ve yenilikçi güvenlik çözümlerini sergilemesi için önemli bir fırsat olduğu vurgulanıyor.

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası'nda robot köpekleri kullanma kararı, spor etkinliklerinde güvenlik önlemlerinin geleceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Bu uygulama, diğer ülkeler için de örnek teşkil edebilir ve gelecekte benzer büyük organizasyonlarda robot teknolojilerinin daha yaygın olarak kullanılmasına öncülük edebilir.

Canlı Skor
