2026 FIFA Dünya Kupası grup sistemi nasıl olacak? 48 takımlı formatın anlatımı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Kanada, ABD ve Meksika'nın ortak organizasyonluğunda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Üçlü grup, organizasyonun ev sahipliğinde Fas'ı geçerek bu hakkı elde etmiştir. 2026 Dünya Kupası'yla maçlar ilk defa üç ayrı ülkeye yayılır. Organizasyonun mücadeleleri Kanada'dan 2, Meksika'dan 3 ve ABD'den 11 farklı şehirde oynanması kararlaştırılmıştır. Final mücadelesinin ise ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife stadyumunda gerçekleştirileceği duyurulmuştur.

2026 Dünya Kupası'nın ilkleri ev sahibi ülkelerin sayısıyla sınırlı değildir. Kupa tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele etmesi kararlaştırılmıştır. Uzun süredir ise 32 takımlı format mevcuttu. Ayrıca yeni kontenjanda öncelik kıtaların toplam ülke puanlarına verilmemiştir. FIFA daha fazla takımın çeşitli bölgelerden katılımını öncelik haline getirmiştir. Bu sayede Özbekistan, Ürdün, Curaçao ve Yeşil Burun Adaları'nın ilk kez bu heyecanı yaşayacağı görülmüştür.

2026 Dünya Kupası'nın format yeniliği ilk kez katılan takımlar ve takım sayısının arttırılması ile sınırlı değildir. FIFA ayrıca daha fazla takımın grupta rekabet içerisinde bulunmasını hedefleyerek grup sisteminde de değişikliklere gitmiştir.

2026 FIFA Dünya Kupası grup sistemi nasıl olacak?

2026 FIFA Dünya Kupasında gruplarda yer alacak takımların geleneksel olarak kıtasal konferanslara ayrılan kontenjanlarla belirleneceği açıklanmıştır. İstisnai durumlar arasında ev sahibi 3 ülkenin doğrudan katılması ve konfederasyon turnuvasından gelecek 2 takımın eklenmesi mevcuttur.

Konfederasyon kontenjanında mücadele edecek takımlar arasında ise Avrupa'dan bir temsilci bulunmamaktadır. Böylelikle halihazırda 16 takımlık kontenjana sahip Avrupa kıtasının daha fazla temsilci gönderme ihtimali önlenmiştir. Takımların kıtasal eleme grupları ve play-offlardan gelerek gruplara ayrılması planlanmıştır. 2026 Dünya Kupası'nda takımlar 4'er takımlık 12 ayrı grupta yer alır. Ev sahibi ülkeler aynı gruplarda yer alamaz.

Gruplar torbalara ayrılmış takımlar arasında yapılan kura aşaması ile belirlenmektedir. Buna göre ev sahibi üç takım ve FIFA puanı en yüksek 9 takım 1. torbada yer alır. Sonraki her 12 takımda bir torba düşmektedir. Yani 12-24 arası 2. torba, 24-36 arası 3. torba ve 36-48 arası 4. torbada yer alır. Grupların belirlenmesinden sonra grup sistemine göre her grupta ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselir. Kalan 8 takım ise tüm gruplardaki "en iyi dereceye sahip 8 üçüncü" ile belirlenir. Grup maçları 90 dakika üzerinden oynanır ve beraberlik halinde taraflar sahadan birer puanla ayrılır.

2026 Dünya Kupası'nda grup 3.'lüğü neden önemli?

2026 Dünya Kupası'nda 48 takımın yer alması ile kupanın toplam maç sayısı da 64'den 104'e yükselmiştir. FIFA futbolun yayılması ve gelişmesinde seyir zevkini de önemli görmektedir. Daha fazla sayıda maçın oynanması seyir zevkini doğrudan arttıracağı kesin değildir. Bu sebeple 24 takımın gruplarda ilk 2 sırayı almasından sonra 8 takıma daha fırsat sunulmuştur.

Turnuvada 12 grupta yer alan 8 üçüncü için bir üst tura yükselme imkanı cezbedicidir. Çünkü alışıldık üzere ilk sırayı alan takımlar genellikle ilk iki torbada yer alan güçlü takımlar olmaktadır. Bu da özellikle ikinci grup maçlarının ardından son maçları bir anlamda formaliteye çevirmektedir.

Gruplarda 3. olmanın önemli olmasıyla yoğun maç takviminde daha fazla sayıda takımın tüm grup maçlarında istekli ve arzulu olması hedeflenmektedir. En iyi 3.'lük sistemi çift taraflı bir avantaja sahiptir. Bir yandan turnuvaya iyi başlangıç yapamayan güçlü takımların turnuvaya devam edebilmelerini sağlamaktadır. Diğer taraftan 3 ve 4. torbalardan gelen ülkelerin grupta iddialarını sürdürebilmelerine olanak tanımaktadır. FIFA bu uygulaması ile 48 takımın turnuvada aktif ve daha uzun süreçte mücadele edebilmelerinin önünü açmaktadır.