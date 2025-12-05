SPOR

Galatasaray'da devrim gibi karar! İş kesinleşirse yollar hemen ayrılıyor

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu flaş bir karar almaya hazırlanıyor. Daha önce bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezası alan ve bugün de kendi maçına bahis oynadığı belirtilen Metehan Baltacı ile ilgili sıcak gelişme duyuruldu. | Galatasaray haberleri

Galatasaray'da devrim gibi karar! İş kesinleşirse yollar hemen ayrılıyor
Burak Kavuncu
Metehan Baltacı

Metehan Baltacı

Futbolda bahis soruşturmasında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon düzenlendi ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Başsavcılığın açıkladığı listede adı geçen Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın kendi takımına bahis oynadığı bildirildi. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim ise bu haberin ardından hemen harekete geçti.

HEMEN YOLLAR AYRILACAK!

Galatasaray da devrim gibi karar! İş kesinleşirse yollar hemen ayrılıyor 1

Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Metehan Baltacı'nın bahis soruşturmasında suçlu bulunması durumunda 23 yaşındaki futbolcu ile hemen yollarını ayıracak.

KENDİ TAKIMINA BAHİS!

Galatasaray da devrim gibi karar! İş kesinleşirse yollar hemen ayrılıyor 2

5 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Metehan Baltacı'nın, kendi takımına bahis oynayan futbolcular arasında yer aldığı ve bu nedenle gözaltı kararı alındığı belirtilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek bahis son dakika galatasaray Metehan Baltacı
