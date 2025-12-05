Galatasaray'da devrim gibi karar! İş kesinleşirse yollar hemen ayrılıyor

Futbolda bahis soruşturmasında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon düzenlendi ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Başsavcılığın açıkladığı listede adı geçen Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın kendi takımına bahis oynadığı bildirildi. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim ise bu haberin ardından hemen harekete geçti.

HEMEN YOLLAR AYRILACAK!

Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Metehan Baltacı'nın bahis soruşturmasında suçlu bulunması durumunda 23 yaşındaki futbolcu ile hemen yollarını ayıracak.

KENDİ TAKIMINA BAHİS!

5 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Metehan Baltacı'nın, kendi takımına bahis oynayan futbolcular arasında yer aldığı ve bu nedenle gözaltı kararı alındığı belirtilmişti.