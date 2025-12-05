Galatasaray'da devrim gibi karar! İş kesinleşirse yollar hemen ayrılıyor

Futbolda bahis soruşturmasında 5 Aralık'ta yeni bir operasyon düzenlendi ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Başsavcılığın açıkladığı listede adı geçen Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın kendi takımına bahis oynadığı bildirildi. Öte yandan sarı-kırmızılı yönetim ise bu haberin ardından hemen harekete geçti.
Gazeteci Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Metehan Baltacı'nın bahis soruşturmasında suçlu bulunması durumunda 23 yaşındaki futbolcu ile hemen yollarını ayıracak.
5 Aralık'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; Metehan Baltacı'nın, kendi takımına bahis oynayan futbolcular arasında yer aldığı ve bu nedenle gözaltı kararı alındığı belirtilmişti.
