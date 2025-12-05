Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı! Sergen Yalçın'dan Tammy Abraham raporu

Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde takımdan gidecek oyuncular için düğmeye bastı

Beşiktaş, Süper Lig'de zirve yarışında iddialı bir konuma gelmek için ara transfer dönemine hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmaları hız kazandı. Yalçın'ın özellikle üzerinde durduğu bölge ise forvet bölgesi. Bu konuda çalışmalar yapan yönetim ise Tammy Abraham için flaş bir karar almak üzere.

ÇANLAR TAMMY ABRAHAM İÇİN ÇALIYOR!

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Abraham 20 maçta 10 kez fileleri havalandırsa da siyah beyazlı takımda beklentileri karşılayamadı. Haberde, Beşiktaş yönetiminin Abraham'ın bonservisi bedeli için 15-20 milyon euro civarında bir rakam belirlediği kaydedildi.

TALİPLERİ BELLİ OLDU!

İngiliz santraforun İstabul'da yaşamaktan mutlu olduğu bildirilse de yıldız oyuncuyla İngiltere ve Rusya pazarından ilgi olduğu ve devre arası transfer döneminde teklif gelebeileceği öğrenildi. Öte yandan Tammy Abraham 2 milyon euro kiralama bedeli ve 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Roma'dan kadroya katılmıştı.