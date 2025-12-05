2026 FIFA Dünya Kupası için vize gerekli mi? Ülke ülke seyahat koşulları

2026 FIFA Dünya Kupası, turnuva tarihinde ilk kez 3 ülkede düzenlenecek bir organizasyondur. Kanada, ABD ve Meksika turnuvanın ev sahibi ülkeler olmaya hak kazanmıştır. Ülkelerin belirlenmesinde FIFA farklı futbol iklimleri ve futbol anlayışlarının barındırmasını öncelik haline getirmiştir. Turnuvanın ana yeniliği takım sayısının 32'den 48'e yükseltilmesidir. FIFA bu sayede daha fazla sayıda ülkenin futbolun zirve organizasyonunda yer almasına olanak tanımaktadır.

Kanada, ABD ve Meksika, barındırdıkları potansiyel turnuvanın amacına uygun bir görüntü çizmektedir. Meksika 17 kez turnuvaya katılan geleneksel bir futbol ülkesidir. ABD ise popüler kültür içerisinde futbolla rekabet eden birçok spor organizasyonuna sahiptir (NFL ve NBA gibi). Kanada ise turnuvaya sınırlı sayıda katılmasına karşın futbola yönelik önemli adımlar atan bir ülkedir. Bu sayede ev sahibi ülkeler geleneksel, modern ve fütürist bir futbol anlayışını temsil etmektedirler.

Mücadeleler ABD'den 11, Meksika'dan 3 ve Kanada'dan 2 şehirdeki stadyumlarda düzenlenir. Turnuvanın vize şartları ise ülkeden ülkeye değişmektedir.

2026 FIFA Dünya Kupası için vize gerekli mi?

2026 FIFA Dünya Kupası için gerekli vize şartları değişiklik göstermektedir. Öncelikle Kanada, ABD ve Meksika çok geniş bir coğrafi alana yayılmaktadır. Bu sebeple Dünya Kupası'na gitmek isteyen turistlerin maç ve yolculuk takvimlerini bu doğrultuda ayarlaması gerekir. 2026 Dünya Kupası'ndaki maç sayısının 64'ten 104'e yükseltilmesiyle turnuvanın ortalama maç günü sayısı da 38-39 güne yükselmiştir. Türkiye'den futbol severler açısından turistik faaliyetler üç ülkeye de vize şartıyla mevcuttur.

2026 Dünya Kupası'nda ABD'ye nasıl gidilir?

ABD turnuva içerisinde en fazla şehire ve mücadeleye sahip ülke konumundadır. ABD'den tam 11 şehrin, ülkenin doğudan batıya ve kuzeyden güneye geniş bir alanında mücadelelere sahne olması beklenir. Ayrıca 2026 FIFA Dünya Kupası final maçı MetLife stadyumunda gerçekleştirilir. MetLife stadyumu New Jersey'de bulunsa da New York ile arasındaki mesafe 8 km kadar ve New York'tan ulaşım konusunda hazırlıklar mevcuttur.

Türkiye'den ABD'ye gidiş için normal turist vizesi (B1-B2) alınması şarttır. Ayrıca Türkiye elektronik seyahat izni uygulaması kapsamında yer almamaktadır.

2026 Dünya Kupası'nda Kanada'ya nasıl gidilir?

Kanada için de Türkiye'den vize muafiyeti mevcut değildir. Bu sebeple Türkiye vatandaşlarının dünya kupasında Kanada'ya gitmek için "ziyaretçi vizesi (Temporary Resident Visa, TRV)" alması gerekmektedir. Kanada'nın ABD gibi FIFA'yla resmi bir FIFAPASS görüşmesi yoktur. Yetkililerden yapılan açıklamada normal zamanlardaki vize şartlarının geçerli olacağı yönünde yapılmıştır. Bunda Kanada'daki mücadele sayısının 2 gibi bir sayı ile az olmasının da etkisi mevcuttur.

Yetkililerin önceliği ülkedeki futbol kültürünün gelişmesi adına verdiği bilinmektedir. Bu sebeple Kanada vatandaşlarının tribünleri doldurması yönünde temenniler mevcuttur.

2026 Dünya Kupası'nda Meksika'ya nasıl gidilir?

Meksika turnuvada 3 şehirle yer almasına karşı dünya kupasına en fazla ev sahipliği yapan ülke olarak öne çıkmaktadır. Meksika daha önce 1970 ve 1986 dünya kupalarında ev sahibi ülkeydi.

Meksika’ya kısa süreli ziyaretlerde (turistik/spor/turizm gibi) birçok ülke vatandaşı için vize muafiyeti uygulanmaktadır. Türkiye'nin ise doğrudan Meksika ile vize muafiyeti anlaşması mevcut değildir. Ancak Meksika'ya turistik ziyaretler sırasında "turist kartı (FMM/dijital FMM)" işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem turistlere 180 güne kadar kalış imkanı sunmaktadır. Meksika vize isteyen ev sahipleri arasında Türkiye'ye vize konusunda görece daha basit bir prosedüre sahip olduğu söylenebilir.