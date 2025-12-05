SPOR

Evinde arama yapıldı! İşte Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan isim

Futbolda bahis soruşturması genişlerken, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı. Yasal bahis sitelerinde başkası üzerinden işlem yaptığı iddia edilen Yandaş adına kuponları oynadığı öne sürülen kişinin kimliği de açıklandı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlenirken gözaltına alınan isimler arasında Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş da yer almıştı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Evinde arama yapıldı! İşte Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan isim 1

Gözaltına alınan Mert Hakan'ın evinde de arama gerçekleştirilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Mert Hakan Yandaş'ın gözaltı gerekçesi olarak, "Başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edildiği" gösterilmişti.

YERİNE OYNAYAN KİŞİ...

Evinde arama yapıldı! İşte Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan isim 2

Yandaş için bahis oynayan kişinin kimliği de ortaya çıktı. Bu ismin aynı zamanda Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren İmpar Lojistik'in sahibi Ersen Dikmen olduğu ortaya çıktı.

