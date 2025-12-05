Bahis skandalında ikinci perde! Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: "'TFF yönetim kuruluna sıçrarız' diyorlar"

Türk futbolunda hakemler ile başlayan bahis skandalı futbolcu, yönetici ve yorumculara kadar sıçradı. Bahis soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi.

METEHAN BALTACI KENDİ MAÇINA DA BAHİS OYNAMIŞ

Bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray'ın futbolcusu Metehan Baltacı yapılan operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Genç futbolcunun kendi takımının maçına da bahis oynadığı tespit edildi.

MERT HAKAN YANDAŞ BAŞKASI ÜZERİNDEN BAHİS OYNAMIŞ

Öte yandan Fenerbahçe'de de Mert Hakan Yandaş'ın başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis oynadığı tespit edildi. Mert Hakan Yandaş gözaltına alınırken, deneyimli futbolcu için bahis oynadığı belirtilen Ersen Dikmen için de gözaltı kararı verildi.

AHMET ÇAKAR, ZORBAY KÜÇÜK, MURAT SANCAK...

Ayrıca listede; eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Ahmet Çakar'ın eşi Hayriye Arzu Çakar da bulunuyor.

TEMSİLCİ VE GÖZLEMCİ İDDİASI

Öte yandan operasyon haberlerinin ardından eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Ekol TV ekranlarında 2. dalga bahis operasyonunu değerlendiren Toroğlu, temsilci ve gözlemcilere de bahis oynayıp oynamadığının sorulduğunu belirtti.

TOROĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: "'TFF YÖNETİM KURULUNA SIÇRARIZ' DİYOR"

Toroğlu açıklamasında, "Bir kısmı 'oynadım' diyor. Bir kısmı 'oynadım ama söylemem' diyor. O 'oynadım ama söylemem' diyenlerin bir kısmı diyor ki, 'eğer bizim hakkımızda bir işlem yapılırsa biz de bu sefer TFF yönetim kuruluna sıçrarız' diyor. bakın işin büyüklüğüne bakın" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"

Bunların 'dedikodu' olduğunu da aktaran Toroğlu, "Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.

Sabah'ın haberine göre gözaltı verilenlerin tam listesi:



Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)

Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)

Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)

Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)

Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)

Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)

Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)

Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)

Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)

Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)

Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)

İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)

İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)

Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)

Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)

Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)

Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)

Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)

Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)

Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)

Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)

Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)

Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)

Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)

Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)

Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)

Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)

Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)

Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu

Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu

Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)

Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı

Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili

Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi

Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)

Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi

Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem

Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)