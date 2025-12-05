SPOR

Bahis skandalında ikinci perde! Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: "'TFF yönetim kuruluna sıçrarız' diyorlar"

Bahis skandalı Türk futbolunda bomba etkisi yarattı! İkinci dalga operasyonu kısa sürede kamuoyunun en çok konuştuğu başlık haline geldi. Gözaltı kararı verilen isimlerin tam listesi ortaya çıkarken, eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Toroğlu, bazı temsilci ve gözlemcilerin bahis oynadığını fakat bunu söylemeyeceklerini öne sürerek, "'Bizim hakkımızda bir işlem yapılırsa biz de bu sefer TFF yönetim kuruluna sıçrarız' diyor" dediklerini iddia etti.

Melih Kadir Yılmaz

Türk futbolunda hakemler ile başlayan bahis skandalı futbolcu, yönetici ve yorumculara kadar sıçradı. Bahis soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi.

METEHAN BALTACI KENDİ MAÇINA DA BAHİS OYNAMIŞ

Bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray'ın futbolcusu Metehan Baltacı yapılan operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri oldu. Genç futbolcunun kendi takımının maçına da bahis oynadığı tespit edildi.

MERT HAKAN YANDAŞ BAŞKASI ÜZERİNDEN BAHİS OYNAMIŞ

Öte yandan Fenerbahçe'de de Mert Hakan Yandaş'ın başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde bahis oynadığı tespit edildi. Mert Hakan Yandaş gözaltına alınırken, deneyimli futbolcu için bahis oynadığı belirtilen Ersen Dikmen için de gözaltı kararı verildi.

AHMET ÇAKAR, ZORBAY KÜÇÜK, MURAT SANCAK...

Ayrıca listede; eski Adanademirspor Başkanı Murat Sancak, hakem Zorbay Küçük, eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Ahmet Çakar'ın eşi Hayriye Arzu Çakar da bulunuyor.

TEMSİLCİ VE GÖZLEMCİ İDDİASI

Öte yandan operasyon haberlerinin ardından eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. Ekol TV ekranlarında 2. dalga bahis operasyonunu değerlendiren Toroğlu, temsilci ve gözlemcilere de bahis oynayıp oynamadığının sorulduğunu belirtti.

TOROĞLU'NDAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: "'TFF YÖNETİM KURULUNA SIÇRARIZ' DİYOR"

Toroğlu açıklamasında, "Bir kısmı 'oynadım' diyor. Bir kısmı 'oynadım ama söylemem' diyor. O 'oynadım ama söylemem' diyenlerin bir kısmı diyor ki, 'eğer bizim hakkımızda bir işlem yapılırsa biz de bu sefer TFF yönetim kuruluna sıçrarız' diyor. bakın işin büyüklüğüne bakın" ifadelerini kullandı.

"ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN ÇIKMAZ"

Bunların 'dedikodu' olduğunu da aktaran Toroğlu, "Ama ateş olmayan yerden duman çıkmaz" dedi.

Sabah'ın haberine göre gözaltı verilenlerin tam listesi:

Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)
Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)
Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)
Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)
Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)

