2026 FIFA Dünya Kupası maç süreleri ve kurallarında değişiklik olacak mı?

Futbolda dünya kupası, tüm spor branşları içerisinde en geniş kapsama ve etkiye sahip organizasyonlardan birisidir. Resmi verilere göre tarihin en fazla izlenen spor müsabakaları arasında dünya kupası mücadelelerinin yeri önemlidir. Örneğin 2022 Dünya Kupasında Fransa-Arjantin finalini resmi rakamlara göre 1 milyardan fazla izleyici naklen takip etmiştir. Dünya kupasının bu derece etkili olmasında kıtasal konferansların eleme aşamalarıyla 200'e yakın ülkenin aktif olarak mücadele etmesi yer alır.

Antarktika haricinde tüm kıtalardan ülkeler bu dev organizasyonun bir parçası olabilmek için mücadele eder. Organizasyonun düzenlenme tarihinin her 4 yılda 1 olması ülkelere hazırlanma açısından önemli bir vakit sunar. Bu bir turnuvaya hazırlanmaktan fazlasıdır. 4 yıllık süreç, genç nesillerin ve yeni jenerasyonların yetiştirilmesi için ideal bir zaman aralığıdır. 2026 Dünya Kupası'nda da bu heyecanın katlanarak 32 takımdan 48 çıkması planlanmıştır. Birçok yenilik ve düzenlenmeyle 2026 Dünya Kupası devrim niteliğinde değişiklikler barındırmaktadır.

2026 Dünya Kupası'nın formatında bir değişiklik olacak mı?

2026 Dünya Kupası'nın tarihte ilk kez 3 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre 2026 Dünya Kupası, Kanada, ABD ve Meksika ev sahipliğindedir. Dünya Kupası kurallarına bağlı olarak ev sahibi ülkeler direkt katılım hakkı elde etmektedir. Ayrıca ABD 2., Meksika ise 3.kez ev sahibi statüsünde yer almaktadır.

Dünya Kupasında kural değişikliğinin en büyük yansıması grup ve tur formatında olması kararlaştırılmıştır. Yeni kurallara göre kupada 48 takım yer alacak ve takımlar dörder ülkeden 12 grupta mücadele edecek. İlk aşamadan sonra grup ikincisi 24 ülke ve en iyi dereceye sahip 8 takım son 32 turuna yükselme hakkına sahiptir. Son 32 turu da yeni kurallardan birisidir. En iyi 8 grup üçüncüsünün belirlenme kuralında ise standart FIFA turnuva kuralları baz alınmaktadır. Buna göre önce puana, sonrasında genel averaja ve atılan gol sayısına bakılmaktadır.

2026 Dünya Kupası maç sürelerinde bir değişiklik olacak mı?

Grup aşamasında takımların birbirleriyle 90 dakika üzerinden mücadele edeceği ve maçlar beraberlikle sona erebileceği bilinmektedir. 2026 Dünya Kupası'nda maç süreleri kural değişikliğine yönelik bir düzenleme mevcut değildir. Maç sürelerinin uzatılması için belirli tekliflerde bulunulsa da ancak turnuvanın yeni formatında 48 takımın yer alması halihazırda futbolcuların maç takvimlerini yoğunlaştırmıştır. Futbolcuların normal sezonlarının ardından dünya kupasında daha fazla sayıda muhtemel maça çıkması fiziksel olarak ekstra bir yük oluşturur. Bu durumda maç sürelerinin uzatılması da sakatlık ihtimalini güçlendirebilir.

Ayrıca FIFA izleyicilere seyir zevki açısından daha fazla mücadele sunmaktadır. 2022 Dünya Kupası'nda 64 olan toplam maç sayısı 2026 Dünya Kupası'nda 104 maça ulaşmaktadır. Bu sebeplerle maçların sürelerinde bir kural değişikliği kabul görmemiştir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç kurallarında değişiklik olacak mı?

2026 Dünya Kupası içerisinde birçok yenilik mevcuttur. Ancak yenilikler genel olarak seyir zevki, rekabet ve futbolun gelişmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Futbolun belirli çevreler ve bölgesel hegemonyalar dışında gelişmesi ve yaygınlaşması hedeflenmektedir. FIFA'nın 2026 Dünya Kupası için önceliği bütünleşme uyum sağlama olarak betimlenebilir. Ev sahibi ülkeler bunun net bir örneğidir.

Turnuvaya 17 kez katılan Meksika geleneksel bir futbol kültürüne sahiptir. ABD turnuvalarda etkileyici performanslar gösteren medya, finans ve popülerlik açısından dünyada merkezi bir noktadır. Kanada ise dünya kupası tarihi görece kısıtlı olan ancak önemli yatırımlarıyla dikkat çeken bir ülkedir.

Üç ülkenin Dünya Kupası'na getirdiği izlenim kural değişikliklerinin eskizi gibidir. FIFA geleneksel, popüler ve yenilikçi ögelerle donatılmış bir dünya kupası tasarlamıştır. Bu sebeple futbol oyun kurallarında köklü bir değişiklik mevcut değildir ve maç kurallarında bir değişiklik yapılmamıştır.