2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına nasıl gidilir? Dünya Kupası ulaşım rehberi

2026 FIFA Dünya Kupası yeni formatıyla 48 ülkenin yer alacağı bir organizasyondur. Takım sayısının yükseltilmesiyle oynanması planlanan toplam maç sayısı da 64'den 104'e yükselmiştir. Turnuva süresi ortalama 38-39 gün olarak tahmin edilmektedir. Turnuvanın turistler açısından ilgi çekici noktalarından birisi 3 farklı ülkede düzenlenecek olmasıdır.

Kanada, ABD ve Meksika farklı özellikleri ile turnuvanın ev sahipliğini üstlenmiştir. Ülkelerin stadyumlarında öne çıkan anekdotlar mevcuttur. ABD'deki New Jersey'de yer alan MetLife stadyumunun turnuvanın finaline ev sahipliği yapacağı açıklanmıştır. Kanada'daki Vancouver şehrinde yer alan BC Life stadyumu ise 2010 Kış Olimpiyat oyunlarının gerçekleştirildiği stadyumdur. Öte yandan Meksika'daki Meksiko şehrinde yer alan Aztec Stadyumu daha önce 1970 Dünya Kupasında final heyecanını yaşatmış ikonik bir yapıdır.

Ülkelerin her birinde yer alan hikayeler turistlerin öncelikleri açısından sorular oluşturmaktadır. Bütün maçlarda yer almanın fiziksel olarak neredeyse imkansız olduğu bir turnuvada seyahat planlaması kritik bir rol oynamaktadır.

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarına nasıl gidilir?

2026 Dünya Kupası'nda oynanması planlanan maçlar ülkelere ve şehirlere bölünmektedir. ABD'nin 11, Meksika'nın 3 ve Kanada'nın 2 şehrinde mücadeleler düzenleneceği duyurulmuştur. Turistlerin planlamasında öncelikle kapsamlı bir planlama yapmaları gerekmektedir. Bu sebeple maçlara gidebilmek için en önemli aşama vize aşamasıdır.

Türkiye vatandaşları için 3 ülkeye vize şartı mevcuttur.

FIFA belirli dönemlerde maç biletlerini online olarak satışa sunmaktadır. İlk iki satış dönemi Eylül-Ekim 2025 dönemlerinde tamamlanmıştır. Bir sonraki resmi satış en yoğun programa sahiptir ve 5 Aralık 2025 tarihinde olması kararlaştırılmıştır. 5 Aralık satışlarını kaçıranlar içinse Mart-Mayıs ayında "geç dönem satışları" mevcuttur. Geç dönem satışlarında ücretlerin oldukça yükseleceği bildirilmiştir.

2026 Dünya Kupası'na gidilmeden önce biletlerin alınması kritiktir. Bilet ve konaklamanın erkenden yapılması vize görüşmelerinde avantaj sağlayabilir. Özellikle Meksika 180 günlük kısa vize hakkı konusunda avantajlı bir konumdadır.

2026 Dünya Kupası'na bilet ve vize işlemlerinden sonra ulaşım rehberi

Bilet ve vize gibi resmi işlemlerden sonra Dünya Kupası maçları için planlama evresi önemlidir. Maçların ise çok geniş bir coğrafyada oynanması planlanmıştır. Bu sebeple turistlerin biletlerini ulaşımın kolay olacağı yakınlıkta seçmeleri gerekir.

Örneğin, bir tarihte Meksika'daki Aztek Stadyumu'nda, ertesi gün Kanada'daki BC Life Stadyumu'nda maç izlemek seyahat olarak oldukça zorludur. Öte yandan ev sahibi ülkeler birbirlerine yakın bölgelerde bulunan stadyumlar ve konaklama noktaları arası çeşitli toplu taşıma imkanlarını sağlayacaklarına yönelik taahhüt vermişlerdir. Özellikle finalin oynanacağı MetLife Stadyumu'na New York'tan ulaşım oldukça kolaydır.

MetLife Stadyumu New Jersey'de olmasına karşın New York'a sadece 8 km uzaklıktadır. Turistler için yerel yetkililer tarafından önerilen asıl konu konaklama ve şehirler arası ulaşımdır. Turistlerin bilet, ulaşım, konaklama ve şehir içi taşımacılığı bir paket halinde tasarlamaları gereklidir.

Maçın oynanacağı şehirlere maç günü geçiş yapmak risklidir. Çünkü dünya kupası maçlarının oynanacağı şehirlerde kalabalık stadyumlarla sınırlı olmayabilir. Evvelki turnuvalarda görülen durum mücadelenin oynandığı şehirlerde milyonlarca insanın mücadeleleri çeşitli kapalı ve açık mekanlarda izlemek için bir araya gelebilecek olmasıdır. Bu sebeple tüm rezervasyon ve ulaşım işlemlerini önceden tasarlayarak zaman esnekliğine ve sürpriz faktörlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.