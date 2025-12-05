2026 FIFA Dünya Kupası'nda kaç takım olacak? Takım sayısı ve listesi

FIFA Dünya Kupası ilk kez 1930 tarihinde düzenlenmiştir. Turnuva İkinci Dünya Savaşı süresince sekteye uğramıştır. 1950 yılından itibaren 4 yılda 1 düzenlenmeye devam etmektedir. 2026 FIFA Dünya Kupası ile formatının değişmesi kararlaştırılmıştır. Kanada, ABD ve Meksika'nın ev sahipliğindeki turnuvadaki takım sayısı 32'den 48'e yükseltilmiştir. Konferanslara tanınan kontenjanlar da daha fazla sayıda bölgeye ulaşılması için düzenlenmiştir. FIFA, 2026 Dünya Kupası ile birçok yeni aktörün futbolun zirvesinde yer almasını hedeflemektedir.

Öte yandan ev sahibi 3 ülkenin katılımı geleneksel olarak direkt şekilde sağlanmaktadır. Dünya Kupası yeni formatında 42 katılımcının koltuğu kesinleşmişken play-offlar sonrası 6 takımın daha bu heyecanın bir parçası olması beklenmektedir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kimler olacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takımın yer alacağı ve takımların kıtasal kontenjanlarına göre katılım sağlayacakları açıklanmıştır. FIFA'nın tanımladığı kontenjan haklarında UEFA (Avrupa) 16 takım, CAF (Afrika) 9 takım, AFC (Asya) 8 takım, CONMEBOL (Güney Amerika) 6 takım, CONCACAF (Kuzey Amerika) 6 takım (3'ü ev sahibi) ve OFC (Okyanusya) 1 takım gönderir. Kalan 2 takım ise konfederasyon kupası play-offlarına katılım sağlayan 6 takımdan 2'si olarak belirlenmiştir.

Katılımcılar arasında birçok takım ilk kez katılım başarısı göstermektedir. Futbol severler açısından en merak edilen performanslara bu takımların imza attığı söylenebilir. Öte yandan bazı takımların yeni format sayesinde katılabildiği yorumları da yapılmaktadır. Bu yorumlar isabetli olsa da Dünya Kupasının amacına uygun görünmemektedir. Dünya Kupası zaten küresel etki alanında futbol kültürünün gelişebilmesi için tasarlanmış bir organizasyondur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda takım listesinde hangi ülkeler var?

Dünya Kupası'nda takım listesi büyük oranda netleşmiştir. 48 takımdan 42'si kesin olarak katılım hakkı kazanmıştır. Avrupa elemelerinde ise play-off maçları 4 yol üzerinden gerçekleştirilmektedir. Elemelerden play-off hakkı elde eden takımlardan 2 play-off turu sonrasında A, B, C ve D yollarından birer takım kupaya katılım hakkı elde ederler. Kupada yer alması kesinleşen takımlar ise konferanslarına göre sıralanmaktadır.

Kanada, ABD ve Meksika ev sahibi kontenjanından direkt katılım hakkına sahiptir. Kuzey Amerika (CONCACAF) kontenjanından gelen diğer 3 takım arasında Panama, Haiti ve Curaçao yer almaktadır. Asya (AFC) konferasından gelen takımlar ise Katar, Suudi Arabistan, İran, Özbekistan, Ürdün, Güney Kore, Japonya ve Avustralya'dır. Avustralya coğrafi olarak Okyanusya kıtasında yer alsa da uzun zamandır AFC'nin bir parçası olarak mücadele etmektedir.

Dünya Kupası'nın her zaman önemli renklerinden birisi olan Afrika temsilcileri arasında Mısır, Senegal, Güney Afrika, Fas, Cezayir, Tunus, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili ve Gana dikkat çekici performanslara aday ülkelerdendir. Okyanusya konferansının tek kesinleşmiş katılımcısı ise Yeni Zelanda'dır.

Güney Amerika temsilcileri arasında ise kupanın sürekli katılımcıları yer almaktadır. Başta son şampiyon Arjantin ve en fazla kazanan ülke olan Brezilya bu turnuvada da boy gösterir. Güney Amerika'nın diğer temsilcileri ise Paraguay, Uruguay, Ekvador ve Kolombiya olmuştur.

Dünya Kupasında üst turların en büyük adayları arasında birçok Avrupa ülkesi yer almaktadır. Avrupa kontenjanından 12 takımın yeri kesinleşmiştir. Bu takımlar Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hollanda olarak sıralanmaktadır. Avrupa'dan 4 ve Konfederasyon Kupasından 2 takımın daha eklenmesi ile 48 takım yeni format için yerlerini alır.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu play-off takımlarının ise 2026 yılının Mart ayında karşılaşması ve son biletler için mücadele etmesi beklenmektedir.