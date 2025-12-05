Son dakika: Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar gözaltına alındı!

Futbolda bahis soruşturmasına yönelik yeni dalga operasyonu gerçekleşmiş ve birçok futbolcu, yönetici ve yorumcu gözaltına alınmıştı.

Bu isimlerin kim olduğu merak edilirken, gözaltına alınanlar arasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın da olduğu öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Emniyet birimleri tarafından teslim alınan Ahmet Çakar’ın, adli prosedür gereği hastaneye sevk edildiği ve sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Sağlık işlemlerinin ardından Çakar’ın ifadesinin alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülmesi bekleniyor.

"BİLMİYORUM"

Gözaltına alındığı sırada 'Niçin gözaltına alındınız?' sorusuna Çakar 'Bilmiyorum' şeklinde yanıt verdi.

AKILLARA GÜRLEK'İN AÇIKLAMASI GELDİ

Ahmet Çakar'ın gözaltına alınması sonrası akıllara İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklalar geldi. Gürlek açıklamasında "Bir spor yorumcusunun eşi üzerinden bahis oynadığını tespit ettik. İsim vermiyoruz ama elimizde somut bulgular mevcut" ifadelerini kullanmıştı.