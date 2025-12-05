FIFA Dünya Kupası, futbolun zirvesi olarak görülmektedir. Dünya Kupası organizasyonları izleyiciler ve futbolcular açısından prestij, tutku ve heyecanı bir arada barındırır. Futbolun en kapsamlı ve birleştirici organizasyonudur. Eleme aşamalarıyla 190'dan fazla ülke organizasyonun bir parçası olabilmek için mücadele eder. Bu mücadelenin zirvesi 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 takımla düzenlenecek.

Turnuva tarihinde ilk kez katılım gösteren takımların heyecanı ve kupayla köklü ilişkileri bulunan takımların iddiaları arasında birçok futbolcunun bireysel performansı merakla beklenmektedir. Tecrübeli oyuncuların liderlik edeceği mücadelelerde genç yeteneklerin kaydedeceği gelişim Dünya Kupası tarihinde mutlak zaferin anahtarı olabilmektedir.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda öne çıkması beklenen genç yetenekler

Dünya Kupası, futbolun saha içerisindeki iki bileşenin ortaya çıktığı turnuvalardır. Dünya Kupası'nda başarı takım oyunu ve bireysel performans üzerinden sağlanır. Ülkelerin görece zayıf oldukları mevkileri güçlendirmek için imkanları kısıtlıdır. Kulüp takımlarındaki bir transfer dönemi mevcut değildir. Bir ülke takımının güçlenmesinin yegane yolları takım oyun kurgusunun gelişmesi ve genç yeteneklerin yetiştirilmesidir. Genç yeteneklerin yetiştirilmesi sürdürülebilir bir ülke futbolu kültürünün gelişmesini sağlar.

Dünya Kupası organizasyonlarının 4 yılda 1 kez düzenlenmesi ülkelerin istikrarlı bir anlayışa sahip olmalarını gerekli kılmaktadır. Dünya kupalarında sürekli başarı her turnuvada yenilenen jenerasyonların eşlik etmesiyle gerçekleşir. Öyle ki jenerasyonlar altında kalan birçok başarılı ülkenin çoklu turnuvalarda zamana direnemediği ve turnuvadaki başarılı günlerinden uzaklaştığı görülebilmektedir.

Ülkeler açısından önemli olduğu kadar genç futbolcular açısından da kariyer planlamasında kilit bir dönemeçtir. Genç yeteneklerin kulüp performanslarından bağımsız olarak sergiledikleri Dünya Kupası başarıları kariyerlerinde büyük bir adım olabilir. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın da "altın çocuğu" olabilecek birçok isim mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın genç yetenekleri

FIFA Dünya Kupaları tarihlerinde sürprizlerin yaşanması olağandır. Bu turnuvanın tutkusu ve heyecanını yansıtan ikonik anların yaşanmasını sağlar. Ancak birçok ülke köklü ve geleneksel futbol geçmişleriyle kupanın doğal favorileri arasında yer alır. 2026 Dünya Kupasında da amiral görülen ülkelerin geçmiş başarılarını tekrarlamasında öne çıkan genç yetenekleri mevcuttur.

1. Arjantin ve Brezilya

Öncelikle Güney Amerika'nın iki devi Arjantin ve Brezilya turnuvanın her zaman olağan şüphelileri arasında yer almaktadır. Son şampiyon Arjantin'de Nico Paz, Joaquin Panichelli ve Valentin Barco isimleri öne çıkmaktadır. Como'da gösterdiği performansla güçlü bir 10 numara opsiyonu olan Nico Paz'e, Strasbourg'un göze çarpan çıkışında baş rolleri üstlenen Barco ve Panichelli ikilisinin eşlik etmesi Arjantin'e bir Dünya Kupası daha kazandırabilir.

Dünya Kupasını en fazla kazanan ülke olan Brezilya ise son turnuvalarda hayal kırıklığına sebep olmuştur. Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na ise futbolun üç önemli wonderkidi ile katılım sağlaması beklenmektedir.

Chelsea'nin gelecek planlamalarında önemli yer edinen orta saha mevkisindeki Andrey Santos ve hücumcu kanat Estavao aralarındaki uyumu Real Madrid'in yıldız santraforu Endrick ile sağlaması kupada özlenen günleri geri getirebilir.

2. Avrupa ülkeleri

Avrupa ülkelerine dönüldüğünde ise son Avrupa Şampiyonu İspanya alışılageldik orta saha jenerasyonunu Barcelona'nın süper yıldızı Lamine Yamal ile güçlendirmiştir. 2007 doğumlu Yamal turnuvanın en büyük merak ve heyecan uyandıran genç yetenekleri arasında yer almaktadır.

İspanya'nın 2024 Avrupa Kupasındaki rakibi İngiltere'de Jude Bellingham ve Cole Palmer önemli genç yetenekler olarak öne çıkmaktadır. Kupanın son iki finalisti Fransa'da ise Camavinga, Mbappe ve Olise gibi isimlerin yanına ilk kez Dünya Kupasında forma giymesi muhtemel Zaire Emery, Rayan Cherki ve Desire Doue'nin eklenmesi beklenmektedir.

3. Türkiye

Öte yandan ülkemiz adına da heyecan mevcuttur. Millilerin play-off turunu geçmeleri halinde Real Madrid'in merkezdeki beyni Arda Güler ve Juventus'un kaptan hücumcusu Kenan Yıldız turnuvanın yıldızları olmaya doğal adaylardır.