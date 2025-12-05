Fenerbahçeli jhon Duran'a UEFA'dan ceza! İşte kaçıracağı maçlar

Temcilcimiz Fenebahçe geçtiğimiz hafta Kadıköy'de UEFA Avrupa Ligi maçında Ferencvaros ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Macar ekibiyle 1-1 berabere kalarak 3 puanı kaçırmıştı. Maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın ise cezası belli oldu.

2 MAÇ CEZA ALDI!

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi. Jhon Duran, Brann ve eski takımı Aston Villa'ya karşı forma giyemeyecek.

KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ!

Fenerbahçe'de Ferencvaros karşılaşmasında maça yedek başlayan Jhon Duran, 60. dakikada oyuna girdi. Kolombiyalı golcü, Toon Raemaekers'e fiziksel temasta bulununca 90+1'de kırmızı kart görmüştü.