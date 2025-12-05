SPOR

Fenerbahçeli jhon Duran'a UEFA'dan ceza! İşte kaçıracağı maçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Jhon Duran'a Ferencvaros maçında gördüğü direkt kırmızı kart sebebiyle UEFA tarafından ceza verildi. İşte cezanın detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçeli jhon Duran'a UEFA'dan ceza! İşte kaçıracağı maçlar
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Temcilcimiz Fenebahçe geçtiğimiz hafta Kadıköy'de UEFA Avrupa Ligi maçında Ferencvaros ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Macar ekibiyle 1-1 berabere kalarak 3 puanı kaçırmıştı. Maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın ise cezası belli oldu.

2 MAÇ CEZA ALDI!

Fenerbahçeli jhon Duran a UEFA dan ceza! İşte kaçıracağı maçlar 1

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi. Jhon Duran, Brann ve eski takımı Aston Villa'ya karşı forma giyemeyecek.

KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ!

Fenerbahçeli jhon Duran a UEFA dan ceza! İşte kaçıracağı maçlar 2

Fenerbahçe'de Ferencvaros karşılaşmasında maça yedek başlayan Jhon Duran, 60. dakikada oyuna girdi. Kolombiyalı golcü, Toon Raemaekers'e fiziksel temasta bulununca 90+1'de kırmızı kart görmüştü.

