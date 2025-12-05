2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek? Ev sahibi ülkeler ve tüm şehir listesi

Futbol dünyada en popüler sporlardan birisidir. Futbolda başarı ve prestijin kıstasını belirlemek genel olarak zorludur. Bu konudaki tartışmalar tutku, heyecan ve bağlılık gibi manevi değerler ile gelir, harcama ve imkan gibi maddi değerler arasında yapılmaktadır. Futbolda rekabetin ve başarının objektif bir sabiti yoktur. Avrupa kulüplerinin başarı değerlendirmesine Güney Amerika veya Asya kulüplerinden karşıt görüşlerde bulundurulabilir. Ancak futbolun bütün paydaşlarının uzlaşı sağladığı organizasyon olarak dünya kupasının futbolun zirvesinde yer alması genel kabul görmektedir.

Dünya kupasına katılmak için mücadele eden 6 kıtadan ülkeler 4 yılda bir defa futbolun bu dev organizasyonda yer alır. Dünya kupası ölçek ve maddi açıdan son derece prestijlidir. Dünya kupasının organize edilme hakkı da FIFA tarafından yapılan oylama sonucunda belirlenir.

2026 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenecek?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın, kupa tarihinde ilk defa 48 takımın katılımıyla düzenleneceği duyurulmuştur. Takım sayıları kıtasal konferanslara ayrılan kontenjanlarla yükseltilmiştir. Buna göre Avrupa'dan 16, Asya'dan 8, Kuzey Amerika'dan 6, Afrika'dan 9, Okyanusya'dan 1 ve Güney Amerika'dan 6 takımın kupada yer alması kararlaştırılmıştır. Kalan 2 takım ise konfederasyon kupasının play-offları ile belirlenir.

Dünya kupasının yeni formatında bir ilk olarak turnuvanın 3 farklı ülkede düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu sayede dünya kupasına ilk katılan takımlar ise Kanada, ABD ve Meksika olmuştur. Turnuvanın geleneksel kuralı sürmüş ve kupaya ev sahipliği yapan Kanada, ABD ve Meksika direkt katılım hakkını elde etmişlerdir.

Ev sahibi ülkeler arasında sadece Kanada kupada ilk kez ev sahibi olma hakkı kazanmıştır. ABD daha önceden 1994 yılında ve Meksika da 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'na ev sahipliği yapmıştır.

FIFA'nın üçlü ev sahipliğini kabul etmesinde çeşitli sebepler mevcuttur. Üç ülke, sunduğu teklifte güçlü yönlerini birleştirmiştir.

Meksika toplam 17 kez katıldığı dünya kupasıyla güçlü bir tarihsel geçmişe sahiptir. Meksika'daki köklü ve geleneksel futbol kültürü öne çıkan özelliğidir. Kanada altyapısal gelişimi ve futbolda yeni merkezlerin türetilmesiyle dikkat çekmektedir. ABD ise stadyum, medya ve finansal gücüyle Meksika ve Kanada'nın güçlü yönlerini geliştirici bir tamamlayıcı olarak değerlendirilmektedir. Bu durum mücadelelerin oynanacağı şehirlerin paylaştırılmasında da fark edilmektedir.

2026 FIFA Dünya Kupası hangi şehirlerde düzenlenecek?

Ülkelerin ev sahipliği hakkını kazanmalarında FIFA'ya sundukları teklifler belirleyicidir. Bu teklif paketleri içerisinde mücadelelerin düzenleneceği şehirler ve özellikleri yer alır. FIFA'nın kıstas aldığı kriterler arasında güvenlik, ulaşım, konaklama, stadyum kapasitesi ve şehirlerdeki ekonomik faaliyetler önemlidir.

Dünya kupası milyonlarca turistin ağırlanmasını içermektedir. Dünya kupası sportif bir faaliyetten öte kültürel bir etkinliktir. Kanada, ABD ve Meksika da bu fikre göre hareket etmiştir. Uzun değerlendirmeler sonucu ülkeler belirli oranda şehirleriyle kapılarını açar. Kanada'daki 2 şehir turnuvaya ev sahipliği yaparken bu sayı Meksika'da 3 ve ABD'de 11 olarak belirlenmiştir.

Kanada şehirleri arasında Vancouver ve Toronto yer alır. Vancouver'daki stadyum 2010 yılında Kış Olimpiyat oyunlarına da ev sahipliği yapmasıyla uluslararası majör organizasyonlar açısından deneyimlidir.

Meksika şehirleri arasında ise Meksiko, Monterrey ve Guadalajara yer almaktadır. Meksiko, 1970 ve 1986 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yaparak turnuvayla en köklü ilişkileri bulunan şehirdir. ABD ise tam 11 şehir ile turnuvada ev sahibidir. ABD'nin hem coğrafi olarak hem de maddi olarak imkanları bu durumu yaratan sebepler arasındadır.

ABD şehirleri arasında New York/New Jersey, Seattle, Kansas, Dallas, Houston, Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, San Fransisco, Boston ve Miami yer almaktadır. Final mücadelesinin ise New York'a 8 km mesafede bulunan New Jersey'deki MetLife stadyumunda oynanması kararlaştırılmıştır.