2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza! Çığlıklar yayına geldi: İkinci Schumacher vakası

Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyatları’nda ABD’li efsane kayakçı Lindsey Vonn, alp disiplini iniş yarışının başında ağır bir kaza geçirdi. Diz sakatlığına rağmen piste çıkan 41 yaşındaki sporcu, sert düşüşün ardından sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yarış ise güvenlik nedeniyle durduruldu.

Cevdet Berker İşleyen

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nda alp disiplini kadınlar iniş yarışında mücadele eden ABD’li kayakçı Lindsey Vonn, yarışın henüz başında geçirdiği ağır kazayla spor dünyasını endişelendirdi. Tecrübeli sporcu, ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye sevk edildi.

SAKATLIĞA RAĞMEN PİSTE ÇIKTI

41 yaşındaki Lindsey Vonn, olimpiyatlara katılmadan yalnızca bir hafta önce ciddi bir diz sakatlığı yaşamıştı. Tüm risklere rağmen yarışma kararı alan efsane kayakçı, Milano-Cortina’daki iniş yarışında start aldı. Ancak yarışın erken bölümünde bir engele çarpan Vonn, dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü.

ACI DOLU ANLAR CANLI YAYINA YANSIDI

Kazanın ardından piste hızla sağlık ekipleri girdi. Vonn’un yerde acı içinde çığlık attığı anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. Sağlık görevlileri sporcuyu olay yerinde uzun süre kontrol ederken, tribünlerdeki binlerce seyirci sessizliğe büründü.

İlk tıbbi müdahalenin ardından kurtarma helikopteri piste indi. Tecrübeli kayakçı dikkatli bir şekilde helikoptere taşınarak hastaneye götürüldü. Kazanın ardından organizasyon komitesi güvenlik gerekçesiyle yarışı 10 dakikadan fazla süreyle durdurdu.

Olimpiyat tarihinin en başarılı alp disiplini kayakçılarından biri olan Vonn’un yaşadığı bu talihsiz kaza, Milano-Cortina 2026’nın en dramatik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

AKILLARA SCHUMACHER GELDİ

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher, 29 Aralık 2013’te Fransa’daki Meribel kayak merkezinde kayak yaparken başını kayalara çarparak, neredeyse hayatına mâl olan bir beyin travması geçirmiş, efsane pilot kazadan sonra aylarca komada kalırken 16 Haziran 2014’te komadan çıkmıştı.

