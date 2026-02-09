Fenerbahçe taraftarları şaşkına döndü! Talisca'dan çok konuşulacak hamle

Süper Lig’de ara transfer dönemini forvet hattına yeni bir takviye yapmadan tamamlayan Fenerbahçe, iç transferde kritik bir adım attı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon takımın hücum gücünde önemli rol oynayan Anderson Talisca'nın sözleşmesini yeniledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken ve toplamda 23 gole doğrudan katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayı kabul etti. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kontratının uzun vadeli olarak yenilendiğini resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

YARI YARIYA İNDİRİM

Yeni sözleşme sürecinde dikkat çeken en önemli detay ise Talisca’nın maaşında yaptığı fedakarlık oldu. Daha önce yıllık 12 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcudan indirime gitmesi talep edildi. 32 yaşındaki oyuncu, yönetimin bu isteğine olumlu yanıt vererek maaşını yıllık 5.5 milyon Euro seviyesine düşürdü.