Fenerbahçe taraftarları şaşkına döndü! Talisca'dan çok konuşulacak hamle

Fenerbahçe, hücum hattının kilit isimlerinden Anderson Talisca ile sözleşme yeniledi. Bu sezon 23 gole katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, kontratını 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatırken, yıllık 12 milyon Euro olan maaşını 5.5 milyon Euro’ya indirerek kulübü için önemli bir fedakarlık yaptı.

Cevdet Berker İşleyen
Süper Lig’de ara transfer dönemini forvet hattına yeni bir takviye yapmadan tamamlayan Fenerbahçe, iç transferde kritik bir adım attı. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon takımın hücum gücünde önemli rol oynayan Anderson Talisca'nın sözleşmesini yeniledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe taraftarları şaşkına döndü! Talisca dan çok konuşulacak hamle 1

Sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken ve toplamda 23 gole doğrudan katkı sağlayan Brezilyalı yıldız, kulübüyle olan sözleşmesini uzatmayı kabul etti. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kontratının uzun vadeli olarak yenilendiğini resmi olarak duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı oyuncumuz Anderson Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzatıldı." ifadelerine yer verildi.

YARI YARIYA İNDİRİM

Fenerbahçe taraftarları şaşkına döndü! Talisca dan çok konuşulacak hamle 2

Yeni sözleşme sürecinde dikkat çeken en önemli detay ise Talisca’nın maaşında yaptığı fedakarlık oldu. Daha önce yıllık 12 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcudan indirime gitmesi talep edildi. 32 yaşındaki oyuncu, yönetimin bu isteğine olumlu yanıt vererek maaşını yıllık 5.5 milyon Euro seviyesine düşürdü.

