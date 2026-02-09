Alperen Şengün'den tarihi başarı! Milli oyuncumuz ikinci kez All-Star

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.

2025 NBA All-Star'da yer alan Alperen, böylece üst üste ikinci kez bu onuru yaşadı.

ALL-STAR NE ZAMAN?

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.