Alperen Şengün'den tarihi başarı! Milli oyuncumuz ikinci kez All-Star

NBA’de Türk basketbolu adına tarihi bir gurur yaşanıyor. Houston Rockets’ın genç yıldızı Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Shai Gilgeous-Alexander’ın yerine 2026 NBA All-Star kadrosuna davet edildi. Şengün, bu seçimiyle All-Star sahnesine çıkan sayılı Türk oyuncular arasına girerek kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.

Cevdet Berker İşleyen

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander yerine All-Star kadrosuna dahil edildi.

NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.

2025 NBA All-Star'da yer alan Alperen, böylece üst üste ikinci kez bu onuru yaşadı.

ALL-STAR NE ZAMAN?

Alperen Şengün den tarihi başarı! Milli oyuncumuz ikinci kez All-Star 1

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

