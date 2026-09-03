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2026 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı: KPSS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

2026-KPSS Lisans sınavı kapsamında gerçekleştirilecek Alan Bilgisi oturumları için adayların beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak sınav öncesinde bina ve salon atamalarının tamamlandığını duyurdu.

2026 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı: KPSS sınav yerleri nasıl sorgulanır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara ilişkin atama işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav merkezi ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

2026 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı: KPSS sınav yerleri nasıl sorgulanır? 1

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

KPSS Alan Bilgisi sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları için belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınava girecekleri bina ile salon bilgilerini dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR BELGELERİ DE AÇILMIŞTI

Öte yandan 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin sınav giriş belgeleri de daha önce erişime açılmıştı.

ÖSYM tarafından yapılan bina ve salon atamalarının ardından adaylar, 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren sınav yerlerini AİS ekranı üzerinden görüntülemeye başladı.

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adayların sınava gelirken ÖSYM tarafından belirlenen kurallara uygun şekilde hareket etmeleri ve sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları önem taşıyor.

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

ÖSYM'nin açıklamasında, "2026-KPSS Lisans Sınavı Alan Bilgisi Oturumları: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" ifadelerine yer verildi.

Adaylar, sınav yerlerine ilişkin güncel bilgileri ve sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

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