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2026'nın en çok kullanılan emojisi belli oldu! İşte son 6 yılın favorileri

Mesajlaşırken duygularımızı anlatmak için sık sık kullandığımız emojilerin yıllara göre tercihleri değişti. Google Trends verilerine göre 2026'nın en popüler emojisi belli olurken, son 6 yılda kadar farklı duyguları anlatan semboller öne çıktı.

2026'nın en çok kullanılan emojisi belli oldu! İşte son 6 yılın favorileri
Çiğdem Berfin Sevinç

Mesajlaşmaların vazgeçilmezi olan emojiler, yıllar içinde farklı anlamlarla kullanılmaya devam ediyor. Google Trends raporuna göre 2026'nın en çok kullanılan emojisi, yana doğru duran ve kahkahadan ağlayan yüz oldu. Son 6 yılın verileri, kullanıcıların hangi emojileri tercih ettiğini de ortaya koydu.

2026 nın en çok kullanılan emojisi belli oldu! İşte son 6 yılın favorileri 1

2026'NIN FAVORİSİ KAHKAHADAN AĞLAYAN YÜZ OLDU

2026 yılında en çok tercih edilen emoji, yana doğru duran ve gülmekten ağlayan yüz oldu. Kontrol edilemeyen kahkahayı anlatmak için kullanılan emoji, dijital sohbetlerde mizahın en popüler ifadelerinden biri olarak öne çıktı.

2025 yılında ise parmaklarını birbirine yaklaştıran el emojisi zirveye yerleşti. Bu emoji, bağlama göre "Ne istiyorsun?" anlamında kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir şeyin tam kıvamında veya kusursuz olduğunu anlatmak için de tercih ediliyor.

2024'TE HAYIR, 2023'TE AŞK ÖNE ÇIKTI

2024 yılının en popüler emojisi, başını sağa sola sallayan yüz oldu. Genellikle olumsuz yanıt vermek veya bir şeyi kesin bir dille reddetmek için kullanılan emoji, bazen bir teklifi esprili şekilde geri çevirmek amacıyla da tercih ediliyor.

2023 yılında ise pembe kalp emojisi öne çıktı. Sevgi, şefkat ve romantik olmayan yakınlığı ifade etmek için kullanılan pembe kalp, kırmızı kalbe kıyasla daha yumuşak bir anlam taşıyor.

2026 nın en çok kullanılan emojisi belli oldu! İşte son 6 yılın favorileri 2

2022'NİN EMOJİSİ ERİYEN YÜZ OLDU

2022 yılında eriyen yüz emojisi en çok kullanılan semboller arasında zirveye yerleşti. Utanç, tükenmişlik, rahatsızlık ve aşırı sıcak gibi farklı durumları anlatmak için kullanılan emoji, bazı kullanıcılar tarafından flörtleşirken duyulan heyecanı ifade etmek için de tercih ediliyor.

2021 yılında ise nefes veren yüz emojisi öne çıktı. Bu sembol, rahatlama, yorgunluk veya bir olayın kişiyi derinden etkilemesi gibi farklı duyguları anlatmak için kullanılıyor.

2020'NİN FAVORİSİ ÜÇ EMOJİNİN BİRLEŞİMİ OLDU

2020 yılında tek bir emoji yerine üç sembolden oluşan göz-ağız-göz kombinasyonu öne çıktı. İnternet kültüründe farklı anlamlarda kullanılan bu kombinasyon, özellikle "Yapacak bir şey yok" veya "Ne diyeceğimi bilemiyorum" gibi tepkileri ifade ediyor.

Emojilerin anlamı yalnızca sembollerin kendisiyle sınırlı kalmıyor. Kullanıcıların yaşı ve mesajlaşma alışkanlıkları da tercihleri etkiliyor. Bazı kuşaklar emojileri geleneksel anlamlarıyla kullanırken Z kuşağı, sembollere ironik veya farklı anlamlar yükleyebiliyor.

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