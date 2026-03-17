2026 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 19 Mart Perşembe tatil mi, yarım gün mü?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre arefe günü yarım gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Buna göre 19 Mart Perşembe günü kamu kurumları öğle saatlerine kadar hizmet verecek, saat 13.00’ten itibaren ise resmi tatil başlayacak.

BANKALAR, NOTERLER VE ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü bankalar, noterler ve resmi kurumlar öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra ise bayram tatili nedeniyle kapalı olacaklar. Eczaneler ise öğleden sonra nöbetçi sistemine geçecek. Hastanelerde acil servisler kesintisiz hizmet verirken, poliklinikler yarım gün çalışacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN TATİL DURUMU

Bu yıl bayram tatili, Milli Eğitim Bakanlığı takvimindeki ara tatil dönemiyle çakışıyor. Bu nedenle öğrenciler zaten tatilde olacağı için ek bir izin uygulanmayacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili toplamda 3,5 gün sürecek. 9 günlük tatil beklentisi gerçekleşmezken, vatandaşlar kısa bir tatil planı yapmaya hazırlanıyor.