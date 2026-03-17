Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

2026 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 19 Mart Perşembe tatil mi, yarım gün mü?

İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, arefe günüyle ilgili detaylar da netleşti. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği “Arefe günü ne zaman, resmi tatil mi?” sorularının yanıtı belli oldu. Detaylar haberimizde...

Çiğdem Berfin Sevinç

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma günü idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre arefe günü yarım gün resmi tatil olarak uygulanıyor. Buna göre 19 Mart Perşembe günü kamu kurumları öğle saatlerine kadar hizmet verecek, saat 13.00’ten itibaren ise resmi tatil başlayacak.

BANKALAR, NOTERLER VE ECZANELER AÇIK MI?

Arefe günü bankalar, noterler ve resmi kurumlar öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra ise bayram tatili nedeniyle kapalı olacaklar. Eczaneler ise öğleden sonra nöbetçi sistemine geçecek. Hastanelerde acil servisler kesintisiz hizmet verirken, poliklinikler yarım gün çalışacak.

ÖĞRENCİLER İÇİN TATİL DURUMU

Bu yıl bayram tatili, Milli Eğitim Bakanlığı takvimindeki ara tatil dönemiyle çakışıyor. Bu nedenle öğrenciler zaten tatilde olacağı için ek bir izin uygulanmayacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili toplamda 3,5 gün sürecek. 9 günlük tatil beklentisi gerçekleşmezken, vatandaşlar kısa bir tatil planı yapmaya hazırlanıyor.

Canlı Skor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.