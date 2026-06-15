Dış basın bu Türk'ü konuşuyor: Kanada'da korku saldı!

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'ndaki ilk maçında aldığı 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti hepimizi üzerken, tribünlerdeki bir Türk taraftar adeta gecenin önüne geçti. Kapkara teni, bembeyaz saçları, devasa sakalı ve ruhunuza işleyen beyaz gözleriyle kameralara takılan o gizemli taraftar, dünya basınında ve sosyal medyada bir anda viral oldu. Herkesin "Kim bu adam?" dediği çılgın taraftarın altından bakın kim çıktı...

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Sosyal medyada 'Udi Neco' lakabıyla fırtınalar estiren bu gizemli futbolseverin gerçek adı Necdet Ölçerman. Aslında onu dikkatli futbolseverler Euro 2024 tribünlerinden de çok iyi hatırlıyor. Günlük hayatında oldukça normal bir görünüme sahip olan Ölçerman, desteklediği takımlar için büründüğü bu ekstrem tarzla adeta bambaşka birine dönüşüyor.

'DİK DİK BAKAN MOTİVASYON KAYNAĞI'

İngiliz basınından LADbible, Dünya Kupası’ndaki 2-0'lık Avustralya mağlubiyetimizin ardından tribündeki çılgın Türk taraftar Necdet Ölçerman’ı (Udi Neco) manşetine taşıdı. Sitede yayınlanan haberde, Ölçerman'ın kapkara teni ve ruhu delen bembeyaz gözleriyle tribünde adeta bir korku filmi karakteri gibi durduğu belirtildi. Haberi yazan editörler, "Avustralya'ya yenildikten sonra tribünde size dik dik bakan bu adamı görmek, bir sonraki maç için kesinlikle büyük bir motivasyon (ve korku) kaynağı olurdu" yorumu yaptı.

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Görenlerin hem ürktüğü hem de hayran kaldığı bu korkutucu ama ilham verici görüntünün arkasında derin bir aşk yatıyor. Necdet Ölçerman, çok koyu bir Beşiktaş taraftarı. Tribündeki siyah-beyaz renk tercihinin sebebi de tamamen gönül verdiği kulübünden geliyor.