2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kurası yarın çekilecek

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek kura, saat 18.30'da çekilecek.
Kurada 32 ülke, 4'erli 8 gruba dağıtılacak. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar, ikinci tura yükselecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, kuraya 4. torbadan dahil olacak.
Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa elemelerinde aynı grupta yer alamayacak.
Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Amerika ve Asya elemelerinin de kura çekimi gerçekleştirilecek.
Kura öncesi Avrupa elemelerinde torbalar şu şekilde:
torba: Sırbistan, Almanya, Fransa, İspanya
torba: Letonya, Litvanya, Slovenya, Yunanistan
torba: İtalya, Karadağ, Polonya, Çekya
torba: Finlandiya, Gürcistan, Türkiye, Ön elemelerden gelecek takım
torba: Ön elemelerden gelecek takım, İsrail, Belçika, Bosna Hersek
torba: Estonya, Ön elemelerden gelecek 2 takım, Büyük Britanya
torba: İsveç, İzlanda, Ön elemelerden gelecek takım, Portekiz
torba: Ön elemelerden gelecek 3 takım, Kıbrıs Rum Kesimi
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