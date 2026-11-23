Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın evinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edecek. Galatasaray'da karşılaşma öncesi teknik direktör Okan Buruk basın toplantısı düzenleyerek son bilgileri aktardı.

"HAYALLERİMİZ VAR..."

Okan Buruk, "Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig dördüncüsü. Bu sene belki Premier Lig performansı aynı değil, son 3 maçında berabere, geçen senenin gerisinde ama her geçen gün form tutan bir takım var. Çok iyi bir teknik direktörleri var, Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri Emery. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanları var, son maç Barcelona'ya kaybettiler. Biz son 2 maçı kazandık, özgüvenimiz yerinde, kendi sahamızdayız. Oyuncularıma güveniyorum.

2 gün önce bir maç oynadık. 3. gün yeni bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynamamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz var, gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Hem hayallerimize ulaşırız hem taraftarlarımızın hayalleri için çok önemli bir iç saha galibiyeti daha hep beraber yaşarız." dedi.

"KAZANMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

SORU: "Unai Emery, Türk takımlarına karşı oynadığı 8 maçı kaybetmedi."

Okan Buruk, "Sadece Türk takımlarına bakmamak lazım. Emery'nin Avrupa performansına bakarsanız, çok fazla maç kaybeden biri değil. Finaller oynamış, kupalar kazanmış, Avrupa'da yüksek başarıya sahip. Genel olarak Avrupa'da çok az maç kaybediyor. Bu orana bakınca Türk takımlarına karşı kaybetmemesi normal. Ona karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımıza odaklanacağız öncelikle. İyi bir kadrosu olan bir rakibe karşı oynayacağız." açıklamasında bulundu.

"OSIMHEN YARIN YOK"

Merak edilen detaylardan biri de yıldız oyuncu Victor Osimhen'in kadroda yer alıp almayacağıydı. Buruk, Osimhem'in yarınki maç kadrosunda olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı;

Osimhen yarın yok. Jakobs için birazdan son bir kontrol yapacağız. Kulübeye alırsak önemli olacak. Bir sonraki maç için hem Osimhen hem Sallai için gidişata göre görebiliriz Beşiktaş maçı için. Arada 6 gün var çünkü. Tek aday Jakobs gibi. Antrenmana çıkabilirse kadroda olabilir."