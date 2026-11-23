Dün akşam saatlerinde gelen bir ihbarla harekete geçen ekipler hala kayıp aslanın peşinde. Gece saatlerinde yeri belirlenen aslan ilerleyen saatlerde yine izini kaybettirdi. Aslanın görüldüğü yerin yakınlarında oturan vatandaşlar ise iyi haberin gelmesini bekliyor.

Gündem olan kare;



Tüm bunlar yaşanırken akşam sosyal medyada yayılan bir fotoğrafın ardından Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Abdülkerim Bardakcı gündem oldu. Kimi hesaplar aslanın Bardakcı'ya ait olduğunu iddia etse de gerçeğin öyle olmadığı kısa sürede anlaşıldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gazeteci Nevzat Dindar ise Abdulkerim Bardakcı olayına son noktayı koydu.

Dindar paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Olayın aslı şu: Aslan aramalarının yapıldığı bölge, Abdülkerim Bardakcı’nın evine yakın. Galatasaraylı belediye başkanının isteği sonrası Abdülkerim de dışarı çıkıyor ve dün gece paylaşılan o fotoğraf ortaya çıkıyor. Yani Abdülkerim’in arama çalışmalarıyla herhangi bir ilgisi yok.

Bir diğer konu ise evinde iki küçük çocuğu bulunan birinin aslan beslediğine yönelik iddia. Bu iddiayı da oldukça komik buluyor ve gülüp geçiyorlar.

BARDAKCI'DAN İLK AÇIKLAMA

Yıldız futbolcu gündem olmasının ardından ilk kez açıklama yaptı. Bardakcı şu ifadeleri kullandı;

Bir şey söylemek istiyorum çünkü ülke çalkalanıyor şu an. Benim beslediğim bir tane aslan var evde, o da oğlum.