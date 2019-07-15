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2030'dan geldim diyen Noah gerçek kimliğini açıkladı!

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 15.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

2030 yılından geldiğini söyleyerek oluşturduğu Youtube hesabından uzun süredir paylaşım yapan genç, gerçek kimliğini açıkladı.

Şoke eden iddialarla dünya basınında yer tutan Noah, her şeyi bir bir itiraf etti.

2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiriyor.
Zaman yolcusunun gerçek kimliği ve gelecekten gelip gelmediği konuları uzun bir süredir tartışma konusu.
Noah'ın yaşamında yarattığı etkiyi anlatan Denis Bel, sürekli olarak deşifre olma baskısı altında yaşadığını ve artık gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini söyledi.
Bel, zaman yolcusu Noah'ı canlandırmak için ApexTV'nin kendisi ve ailesi ile gizlilik anlaşması imzaladığını, anlaşmanın şartı olarak kimliğini gizli tutması gerektiğinden bahsetti.
Bel, gerçekleri anlattığı için ApexTV'nin deliye döneceğini çünkü her şeyi deşifre ettiğini belirtti.
ApexTV ile ilk çekimini 14 yaşında yaptığını söyleyen Bel, kanalın kendisine gerçek olmayan videolar çekme karşılığında iyi para teklif ettiğini iddia etti.
Sıra dışı iddiaları sebebiyle ölüm tehditleri aldığını söyleyen ve gerçek kimliğini saklamaktan yorulan Bel, sahte videolar sebebiyle herkesten özür diledi ve artık sıradan bir YouTuber olmak istediğini söyledi.
Kısa sürede çok sayıda görüntülenme alan video bir süre sonra ApexTV'nin telif hakkı başvurusu sebebiyle platformdan kaldırıldı.
Konuya ilişkin ApexTV'den herhangi bir açıklama henüz gelmedi.
YouTube ve Instagram üzerinde yayın yapan ApexTV, çoğunlukla gelecekten geldiğini öne süren kişilerin iddialarına yer verilen videoları yayınlıyor.
YouTube ve Instagram üzerinde yayın yapan ApexTV, çoğunlukla gelecekten geldiğini öne süren kişilerin iddialarına yer verilen videoları yayınlıyor.
Yaklaşık 2 yıldır yayın yapan kanal, sıra dışı iddiaları büyük bir dikkatle dinleyen takipçileri sayesinde milyonlarca görüntülenme ve bu sayede ciddi oranda reklam geliri elde ediyor.
2030'dan geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah bir süre önce gelecekte meydana gelecek olayların net tarihini vermişti.
İddialarını sıralayan Noah daha sonra gelecekten getirdiğini söylediği kitap ve dergi sayfalarını kanıt olarak göstermişti.
Zaman yolcusunun, Şubat 2019'da ABD'nin orta batı eyaletlerinde de aşırı soğukların etkili olacağını, Nisan 2019'da görme engeli olan kişilerin görebilmesini sağlayacak yeni bir tedavi yöntemi keşfedileceğini ve Haziran 2019'da yürüme engeli olan insanları yürütebilecek bir çip teknolojisinin hayata geçirileceğini söylemiş ve bu iddialar belirtilen zamanda gerçekleşmişti.
Noah'ın gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü diğer iddialar ise şöyle:
Ocak 2020'de A1 Machidan adlı insansı robot üretilecek ve bu robota karşı dünya çapında büyük protestolar düzenlenecek.
3 Kasım 2020'de ABD Başkanı Donald Trump tekrar başkan seçilecek.
Ağustos 2028'de uzaylılar ve zaman makinesi kamuoyuna duyurulacak.
Kasım 2028'de Martin Kuther King'in torunu Yolanda Renee King 20 yaşında ABD Başkanı seçilecek.
2028 yılında İkinci Sanayi Devrimi gerçekleşecek.
Şubat 2029'da The One adı verilen çip insanlara takılmaya başlayacak ve böylece insanların sağlık durumu ve beyin fonksiyonları sürekli olarak takip edilecek.
2030'a kadar ABD ve Kuzey Kore arasında savaş başlayacak.
İngiltere 2030 yılında tekrar Avrupa Birliği'ne katılacak. 2030 yılına kadar AB ülkeleri tek bir çatı altında birleşecek ve Avrupa Birleşik Devletleri'ni kuracak.
Avrupa Birliği'nin tek bir devlet olmasının ardından birçok ülke bu trende ayak uyduracak ve devletleri birleştirme kararı alacak. Avrupa Birleşik Devletleri avro ve sterlin kullanımını bırakarak yeni ortak bir para birimi kullanmaya başlayacak.
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Anahtar Kelimeler:
noah zaman yolcusu

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