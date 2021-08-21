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21 Ağustos 2021 Cumartesi MasterChef Wonton çorbası nasıl yapılır? Wonton çorbası malzemeleri neler?

21.08.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'in 21 Ağustos 2021 Cumartesi bölümünde jüriler yarışmacılardan Wonton çorbası hazırlamalarını istedi. Çin'den gelen bu yemek sebzelerle yapılıyor. 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı susam yağı, un ve 100 gr kıyma Wonton çorbası için gerekli olan malzemelerden bir kısmı. İşte Wonton çorbası tarifi...

21 Ağustos 2021 Cumartesi MasterChef Wonton çorbası nasıl yapılır? Wonton çorbası malzemeleri neler?

MasterChef'in 21 Ağustos 2021 Cumartesi bölümünde yarışmacılar ana kadroya geçebilmek için Wonton çorbası hazırlıyor. Wonton çorbasının kritik noktalarından birisi de soya sosunun kullanımı. Yaklaşık 35 kaloriye denk gelen Wonton çorbası için 100 gr kıyma, 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 yemek kaşığı susam yağı gibi malzemeler gerekiyor. İşte Wonton çorbası tarifi...

MALZEMELER

100 gr kıyma
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı toz zencefil
Karabiber
1 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı susam yağı
1 adet taze soğan
Tuz

Hamuru için:

1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
Yeteri kadar un (Kulak memesi kıvamında olmalı)

Üzeri için:

1 adet taze soğan
1 çorba kaşığı susam yağı

WONTON ÇORBASI TARİFİ

Geniş bir kabın içerisine suyu, unu ve bir çay kaşığı tuzu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur kulak memesi kıvamına gelince üzerini kapatın ve 20-30 dakika boyunca dinlendirin.

Hamur dinlenirken soğanları ince ince dilimleyin ve bir kaba alın. Üstüne soya sosu, kıyma, tuz, karabiber, susam yağı ve toz zencefil ekleyip karıştırın.

Hamurun dinlenmesinin ardından oklava ile ince ince açın. Ardından kare şeklinde dilimleyin. Hamuru dilimleyince iç kısmına hazırladığınız harcı koyun ve üçgen şeklinde kapatın.

Tencerede suyu kaynatın. Su kaynamaya başlayınca içine hazırladığının hamurları koyun ve haşlamaya başlayın.

Çorbayı kaselere paylaştırın ardından üzerine dilimlenmiş taze soğan ve susam yağını ekyebilir ve lezzetlendirebilirsiniz. Afiyet olsun.

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TV8 Masterchef
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